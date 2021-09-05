أيمن عثمان: تقدم الجامعات المصرية في تصنيف «تايمز» نتيجة لخطة طموحة

قال الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، إن هناك العديد من التصنيفات الدولية الخاصة بالجامعات، منها تصنيف صحيفة «تايمز» البريطانية، ولم تظهر الجامعات المصرية في هذا التصنيف إلا في عام 2016، حيث حصل هذا الملف على اهتمام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأنشأ مركزًا لمساعدة الجامعات على الارتقاء بتصنيفها العالمي.

الجامعات المصرية أصبحت الأسرع صعودا في التصنيف على مستوى العالم

وأضاف «عثمان» في تصريحات لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «كان نتيجة هذا المركز أن الجامعات المصرية أصبحت الأسرع على مستوى العالم صعودا في هذا التصنيف، حيث كان الظهور الأول في التصنيف بـ3 جامعات فقط، ثم 8 جامعات في العام التالي، و19 جامعة في عام 2019، و21 جامعة في 2020، و23 جامعة في العام الحالي، لتصبح الأولى عربيا».

اعتبارات مهمة للتصنيف

وتابع القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، بأن التصنيف يأخذ في اعتباره عدة اعتبارات، أهمها البنية التعليمية، مثل نسبة أعضاء هيئة التدريس للطلاب، السمعة العلمية والأكاديمية للدولة وعدد الطلاب الحاصلين على شهادات عليا، وإجمالي الدخل السنوي للجامعة، وأعداد الطالبين الوافدين من دول أخرى للبحث فيها.

وأوضح أنه وضع خطة طموحة في هذا الإطار، كان أولها زيادة أعداد الطلاب الوافدين من الدول الإفريقية والعربية، حيث استطاعت الجامعة استقطاب 700 طالب وافد من دولة الكويت، وهو ما ساعد المقومات السياحية لمدينة أسوان، حيث إنها مدينة هادئة وذات طبيعة خلابة: «الدخل الذي حصلنا عليه من هؤلاء الطلاب ساعدنا على تطوير البنية التحتية للبحث العلمي، فقد قمنا بتحديث المعامل واشترينا أجهزة علمية حديثة يمكننا إنتاج منها بحث علمي».