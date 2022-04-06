جامعة سوهاج تختتم برنامج «نظام الأمين لإدارة المخازن» بمشاركة 75 متدربا

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، ختام البرنامج التدريبي «نظام الأمين للمخازن والعهد»، والذي نظمته الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالتعاون مع مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالجامعة، وذلك بمبنى الأنشطة الطلابية بالحرم الجامعي القديم.

التدريب يستهدف العاملين بالمخازن لتعلم برنامج إدارة العهد

وقال «عبدالخالق» إن البرنامج استهدف تدريب العاملين بالمخازن على تطبيق البرنامج لإدارة المخازن والمستودعات والعهد، تمهيداً لتحويل كل الإجراءات الورقية إلى نظام إلكتروني لدعم منظومة التحول الرقمي لتطبيقه في جميع القطاعات، عن طريق ميكنة الإدارة والعمليات الإدارية، لتسهيل سير العمل وإجراءاته.

من جهته، قال أشرف القاضي أمين عام جامعة سوهاج، إن البرنامج يساهم في تيسير وتسهيل العمليات وإجراءات العمل، بالإضافة إلى سرعة إنجاز العمل واتخاذ القرارات وضمان السرية التامة لما يخص البيانات من احتياجات الجامعة من أدوات وأجهزة ومعدات، مضيفاً أنه يوجد لكل مستخدم حساب خاص لضمان السرية.

آليات التدريب وإمكانيات برنامج الإدارة

وفي ذات السياق، قال الدكتور محمد حشمت، مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية في جامعة سوهاج، إن التدريب جاء بالتعاون مع الإدارة العامة للتنظيم والإدارة لتمكين العاملين بالمخازن على كيفية استخدام البرنامج الذي يتيح العديد من المزايا والتسهيلات الإجرائية التي توفر الوقت والجهد.

وأوضح أنَّه تمّ تدريب العاملين على طريقة التعامل مع أكثر من مخزون عن طريق إدخال أي عدد من الموردين لكل مخزن، إلى جانب تعلم المتدربين كيفية تقسيم الأصناف إلى مجموعات وإمكانية إرجاعها وتكهينها، وأيضا سهولة التعامل من خلال الإدخال أو التعديل أو البحث وعمل محاضر الاستهلاك والفصل والتركيب.

تدريب 75 متدربا بجامعة سوهاج على برنامج إدارة العهد

من جانبها، قالت أماني عثمان الأمين العام للتنظيم والإدارة بالجامعة، إنه تم تنفيذ الدورة على مجموعتين بعدد 75 متدربا من العاملين بالمخازن بالإدارة المركزية والكليات والمستشفى الجامعي، حيث شمل التدريب الإطارين النظري والتطبيقي باستخدام الحاسب الآلي على مدار 15 ساعة تدريبية.

وقدم التدريب محمد إبراهيم عبد الحميد أمين كلية التكنولوجيا والتعليم، وحمدية يوسف عبدالهادي مسئول الدعم الفني.