انخفاض درجات الحرارة على محافظة سوهاج اليوم

تبدأ اليوم الجمعة 8 أبريل 2022، درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا بمحافظة سوهاج.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية، تشهد مصر غدا انكسار الموجة الحارة وعودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية بهذا التوقيت من كل عام، بعد أن شهدت كافة أنحاء البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة خلال الأسبوع الماضي.

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

ومن المتوقع أن يبدأ الانخفاض التدريجي على شمال البلاد حيث تصبح درجة الحرارة على القاهرة 32 درجة، ويستمر الانخفاض حتى 13 أبريل 2022، مع وجود شبورة مائية من 4 صباحا وحتى الساعة 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى ومدن القناة، ويسود طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد مع وجود رياح خفيفة على فترات متقطعة من النهار.

طقس معتدل نهارا بارد ليلا

وتشهد محافظة سوهاج اليوم الجمعة 8 أبريل 2022، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، ويشعر المواطنون بنسمات الهواء بداية من الصباح، وتسجل درجة الحرارة العظمى 38 درجة مئوية، بانخفاض 3 درجات مئوية عن أمس الخميس 7 أبريل 2022، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 41 درجة مئوية ظهرا، بينما تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض مع غروب شمس اليوم؛ لتصبح الصغرى 22 درجة.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، تنصح بعدم تخفيف الملابس ليلا وفي الصباح الباكر.