«الشباب والرياضة» تعلن وظائف بمرتبات مجزية للراغبين في العمل.. التقديم 17 أبريل

نجحت وزارة الشباب والرياضة، في الحصول على موافقة شركة الصناعات الغذائية «دومتي» على توفير العديد من فرص العمل للشباب والخريجين من الجنسين، إذ أعلنت الوزارة عبر الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، التابعة للوزارة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، عن حاجتها لشغل الوظائف التالية:

مطلوب مؤهلات عليا ومتوسطة

1. أخصائي مبيعات (مؤهل عالي- خبرة من 0 إلى 1 سنة).

2. أمين مخزن (مؤهل عالي- خبرة من 0 إلى 2 سنة).

3. مدخل بيانات (مؤهل عالي- إجادة التعامل مع الكمبيوتر).

4. سائق مهنية درجة ثانية أو ثالثة (مؤهل متوسط - خبرة من 1 إلى 2 سنة).

5. عامل إنتاج (مؤهل متوسط).

6. فني صيانة ميكانيكا (مؤهل متوسط - خبرة من 3 إلى 7 سنة).

أماكن وطبيعة الوظائف المطروحة لشغلها

وتوفر شركة الصناعات الغذائية «دومتي» العديد من الوظائف وفرص العمل بخبرات ودون خبرات، لكافة المؤهلات الدراسية في ثلاث محافظات، هي: القليوبية- الجيزة- أكتوبر.

شروط وضوابط الالتحاق بالوظائف المتاحة

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع أطراف الشراكة شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية وشركة الصناعات الغذائية «دومتي»، شروط قبول طلبات المرشحين لشغل الوظائف، بالإضافة إلى المميزات والحقوق التي سيتمتع بها المقبولين، ومن بين الشروط، ما يلي:

- الحد الأقصى للعمر 40 سنة.

- يفضل من سكان القاهرة والجيزة.

- الانتهاء من أداء الخدمة العسكرية.

المميزات والحقوق للعاملين

- الراتب مجزي حسب كل وظيفة.

- عدد ساعات العمل 9 ساعات.

- يوم إجازة في الأسبوع.

- تأمين طبي- تأمين اجتماعي.

- حوافز شهرية.

- سكن للمغتربين.

- أرباح سنوية.

خطوط سير للتقدم للوظيفة

يرجى ملء الاستمارة التالية، والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد:https://bit.ly/33EpiOW

للتقديم: 5 ش بني عامر- شارع مراد - شركة دومتي الدور الثاني- أول الشارع عمر أفندي - الجيزة.

الميعاد: يوم الأحد الموافق 17 إبريل 2022 من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 3 مساء.