بمرتب مغرٍ وبدلات وعمولات.. وظائف وزارة الشباب بشركة سيبنيس

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقوم وزارة الشباب والرياضة برعاية مباشرة من الدكتور أشرف صبحي، بعقد وتنظيم العديد من ملتقيات التوظيف، عبر الإدارة المركزية للمشروعات والتدريب التابعة للوزارة، تستهدف توفير فرص عمل، بكبرى شركات القطاع الخاص، التي تقوم بدورها بتوفير فرص العمل مع التأمينات الاجتماعية والصحية، وصرف كل الامتيازات من بدلات وعمولات مغرية ضمن البروتوكول الموقع بينها وبين الوزارة.

وسيلة من وزارة الشباب لخفض معدلات البطالة

وتأتي جهود الوزارة في ملف توفير الوظائف بمؤسسات القطاع الخاص، ممثلة للحكومة المصرية في المساهمة في خفض معدلات البطالة، حيث أعلنت الوزارة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة سبينس فرع الساحل الشمالى (امواج و مارينا )للشباب الراغبين في العمل ، والتي جاءت تفاصيلها على النحو التالي:

- للتقديم و المقابلة فرع الشركة بسموحة الاسكندرية على العنوان : 364 شارع النقل والهندسة عند نادى سموحة بجوار بوابة رقم 6 من النادى وذلك يوم الخميس المقبل ابريل 2022 من الساعة 10 ص إلى الساعة 2 م

الوظائف المطلوب شغلها بشركة سبينس

وتطلب الشركة شغل المهن والوظائف التالية :

1. شيف مخبوزات (شرط الخبرة)

2. جزار (شرط الخبرة)

3. شيف أجبان (شرط الخبرة)

4. منسق أسعار وديكور5

. منسق أرفف بالصالة

6. بائع أجهزة منزلية

7. بائع بقسم الأغذية الطازجة

8. بائع بقسم الجزارة

9. بائع بقسم الجبن

10. بائع بقسم السمك

11. بائع بقسم الخضار والفاكهة

12كاشير

13- مساعد كاشير

14 - محضر طلبات

15- موظف أستعلامات

16. منسق أرفف بالمخازن

17. أفراد أمن

مكان العمل: الساحل الشمالى – مواج / امام مارينا

الشروط التي أعلنت عنها الشركة لشغل الوظائف

• مؤهل متوسط - فوق متوسط - عالي وبدون مؤهل يجيد الكتابة و القراءة

• حد اقصى للسن 35 سنة

• موقف واضح من التجنيد

المميزات والحقوق:

• المرتب على حسب الخبرة + بدل اغتراب 2000

• سكن مجهز

-للتقديم يرجى ملء الإستمارة والحضور مباشرة:

https://bit.ly/3x56hSa

العنوان : 364 شارع النقل والهندسة عند نادى سموحة بجوار بوابة رقم 6 من النادىيوم الخميس 07 ابريل 2022 من الساعة 10 ص إلى الساعة 2 م