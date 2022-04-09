ياسمين وحمدي في الصور الأولى من فيلم «خطة مازنجر» بعد انطلاق تصويره

انطلق اليوم السبت تصوير أول مشاهد فيلم «خطة مازنجر»، بطولة حمدي الميرغنى وياسمين رئيس، وإخراج رامي رزق الله، ويتمنى لنوعية الأفلام الكوميدية الساخرة، حيث انتهى صناع الفيلم من عمليات التحضير والتعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة خلال الأسابيع الماضية قبل بدء التصوير.

تفاصيل فيلم خطة مازنجر

فيلم "خطة مازنجر" بطولة حمدى الميرغنى، ياسمين رئيس، محمود حافظ، بيومى فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، اسماعيل فرغلى، ياسر الطوبجى، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف محمد اسماعيل أمين ووليد خيرى وإخراج رامي رزق الله وإنتاج شركة «AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى».

فيلم «خطة مازنجر» يسجل التجربة الانتاجية الثالثة لشركة «AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى»، بعد مسرحية «أحفاد ريا وسكينة» بطولة دينا الشربينى وياسمين رئيس التي عرضت في موسم الرياض بالسعودية، وفيلم «باريس رمسيس» بطولة هيفاء وهبي ومصطفى خاطر وحمدي الميرغني، والمقرر الانتهاء من تصوير وطرحه قريبا، كما تحضر الشركة لأكثر من فيلم جديد خلال الفترة المقبلة.

فيلم حمدي الميرغني الجديد

يذكر أن حمدى الميرغنى ينتظر طرح فيلم «زومبي» مع علي ربيع خلال موسم عيد الفطر المقبل، كما يظهر كضيف شرف في مسلسل «الكبير أوي 6» مع أحمد مكي، أما ياسمين رئيس فتنتظر طرح فيلم «جارة القمر» مع كريم فهمي خلال الفترة المقبلة، وكان آخر أعمالها فيلم «قمر 14» الذي عرض مؤخرا في السينمات.