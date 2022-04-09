خالد الجندي: انتصار العاشر من رمضان رفع رؤوسنا إلى يوم القيامة «فيديو»

هنأ الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان 1393 هجريا، الموافق 6 أكتوبر 1973م، مؤكدًا أنها رفعت رؤوسنا عالية إلى يوم القيامة بانتصار على أعدائنا واسترداد أرضنا والالتفاف حول جيشنا.

خالص الدعاء لأبطال الوطن

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم السبت: «خالص الدعاء والتحية لكل شهيد روى بدمائه تلك الأرض المباركة الطاهرة، وصنع لنا مجدا وفخرا ويظل هذا المجد والعطاء في دمائهم إلى يوم القيامة مع خير أجناد الأرض».

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «عفا الله عن الأحياء وغفر للأموات وحفظ الله مصرنا وشعبنا وجيشنا ورئيس دولتنا من كل مكروه وسوء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا تلك الأيام بالخير والمجد والفخر».

واجب العزاء لأقباط مصر

وكان الجندي، قدم واجب العزاء لأقباط مصر، باستشهاد القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس كرموز في الإسكندرية، مشددًا على أنّ ما حدث كان مؤلما، وأن لم يكن أحد يتمنى أن تظل الكراهية في قلوب بعض الناس، إلى هذا الحد.

وأضاف «الجندي»، أن الموتورين يتم شحنهم بخطاب مغلوط وبأسلوب ليس متفقا مع الآدمية والإسلام، مشددًا على أن الحادث لا يمس أي ظاهرة يُخشى منها في مصر، وبخاصة أن الدولة المصرية تتميز بالوئام والمحبة بين أطيافها كافة؛ فلا انقسام أو عنصرية أو اعتداء لجنس أو لون.