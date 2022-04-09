مصرع «مبيض محارة» صعقاً بالكهرباء في الغربية

شهدت قرية «محلة روح»، التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، واقعة مؤسفة اليوم السبت، حيث لقي «مبيض محارة» مصرعه صعقاً بالكهرباء، وذلك أثناء عمله في أحد المنازل بالقرية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

إخطار أمن الغربية بوفاة عامل صعقاً بالكهرباء

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، برئاسة الرائد محمد تعلب، رئيس النقطة، يتضمن أن مستشفى طوارئ طنطا الجامعي استقبل المدعو «أحمد م. أ.»، 29 سنة، مقيم بقرية «محلة روح»، التابعة لمركز شرطة طنطا، فاقداً للوعي، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى.

العامل تعرض للصعق بالكهرباء أثناء عمله

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة طنطا، وضباط مباحث المركز، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية ان المتوفي يعمل مبيض محارة، وكان يعمل في نفس القرية، محل إقامته، وأنه في العقد الثالث من عمره، وأثناء عمله تعرض للصعق بالكهرباء، مما أسفر عن إصابته بفقدان للوعي، ولفظ أنفاسه الأخيرة، كما تبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

تم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي من أجل تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وتسلميها الى ذويها.