القبض على مسجل طعن شاب بالطالبية.. خرج للتنزه مع صديقته فعاد جثة هامدة

ألقت أجهزة الأمن في الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على مسجل خطر، بتهمة قتل شاب في الطالبية، إثر مشاجرة جمعتهما بسبب خلافات قديمة تجددت في آخر لقاء جمعهما، كان يسير المجني عليه بصحبة صديقته للتنزه، وتلقى عدة طعنات أودت بحياته.

خلافات قديمة وراء قتل المجني عليه

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها العقيد عمرو حجازي والمقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية، أنه عقب سماع أقوال والدة المجني عليه البالغ من العمر 26 عاما، بعد نقله لمستشفى القصر العيني، جثة هامدة بعد إصابته بطعنة نافذة في الصدر، أقرت أن نجلها كان يتنزه مع صديقته وحدثت بينه وبين شخص آخر مشاجرة، وهو ما أدى إلى إصابته ومصرعه.

على الفور تم تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة «سلاح أبيض، مطواة»، وتبين إصابته بجروح قطعية وقرر بحدوث المشاجرة، وأن إصابته ناتجة عن مشاجرته مع المجني عليه الذي كان يحمل سلاح أيضا «كتر».

تم تحرير المحضر اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات حيال المتهم، وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة

في سياق متصل، أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع مشاجرة بين الأهالي بقرية جبارس التابعة لمركز أيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أيتاي البارود باستقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة، وكدمات بأنحاء الجسم إثر وقوع مشاجرة بين الأهالي بقرية جبارس لخلافات الجيرة، وجارٍ نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

وتبين من الفحص إصابة فكرية عبدالمجيد الزومبي، 65 عاما، مقيمة جبارس مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكسر في الساق، وسحر محمد الشاذلي محمد 35 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، كدمات متفرقة بالجسم، عبدالحميد محمد محمد علي 30 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرأس، واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، رزق دياب جابر محمد 18 سنة، مصاب بجرح قطعي بالجبهة وكدمات بالعين اليسرى، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.