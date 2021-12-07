إيمان الحصري تكشف أصعب يوم مر عليها في وعكتها الصحية: كنت جثة هامدة

كشفت الإعلامية إيمان الحصري، تفاصيل أصعب يوم مرت به خلال الوعكة الصحية التي تعرضت لها، إذ ذكرت أن هذا اليوم هو الذي نقلت فيه من المستشفى التي تسببت في تدهور حالتها إلى مستشفى وادي النيل، كما أنه من الخطورة نقل شخص من العناية المركزة بسيارة إسعاف، إلى مستشفى آخر وهو في حالة صحية حرجة، لكن الأطباء في مستشفى وادي النيل تحمَّلوا المسؤولية وتم نقلها بسيارة إسعاف مجهزة، موجهة لهم الشكر على ما بذلوه معها.

إيمان الحصري تشكر مستشفى وادي النيل على ما بذله معها

وأضافت «الحصري»، خلال حوارها في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الإعلامية إسعاد يونس، الذي يُعرض على شاشة «DMC»، أنها كانت تسمع دائما عن المرض وأنه صعب للغاية، لكنها عاشته الفترة الأخيرة بنفسها، «عشان كده لما حد يتكلم عن مرض بقيت فاهمة اللي بيشعر بيه جسديا ونفسيا الناس دي عايشة ازاي»، مؤكدة في الوقت ذاته أن مستشفى وادي النيل هو من تطوع وعرض على أسرتها علاجها.

الأطباء كانوا بيتكلموا عن حالتي ويقولوا لنفسهم «صعب.. صعب»

وتابعت الإعلامية إيمان الحصري: «كان شكلي على السرير صعب، أي حد يشوفني يقول مش عايشة، بس كنت فايقة وسامعة كل حاجة، بقيت اسمع كلمة (صعب) (صعب) كتير من الأطباء، كنت أشبه بجثة هامدة، من كتر التعب والعمليات اللي أجريتها، بس الحمد لله كانت الحواس شغالة، وسامعة الأحاديث الجانبية، بس محدش بيسألني عن حالتي ولا بيقولولي حاسة بإيه، كانوا بيعتبروني مش موجودة خالص وياخدوا قرارات صعبة تخصني».