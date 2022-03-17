مأساة طالبة ذهبت لتسليم والدتها معاشا فعادت جثة هامدة: الأهالي يكشفون مفاجأة

ينتظر أهالي شيماء الشحات عقبة، الطالبة بكلية آداب كفر الشيخ، والتي عُثر على جثمانها قبل قليل، مقتولة وملقاة أسفل كوبري بجوار أرض زراعية، أمام مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، انتظارًا لصدور قرار من جهات التحقيق بشأن الجثمان.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على أهل الطالبة المقتولة، وسط صراخ السيدات ووالدتها التي أغشى عليها لحظة تعرفها على ابنتها داخل المشرحة.

تفاصيل مقتل فتاة في كفر الشيخ

وقال عبدالفتاح محمد، أحد أقارب شيماء الشحات عقبة، الفتاة المقتولة، إنها خرجت يوم الاثنين الماضي متوجهة لجامعة كفر الشيخ، ثم كانت ستذهب إلى والدتها للاطمئنان عليها، وإعطائها ملابس والمعاش الخاص بها لكنها لم تعد: «البنت كانت رايحة تودي المعاش لأمها، ومرجعتش ودورنا في كل مكان لحد ما بلغونا أنها مقتولة ومرمية تحت كوبري في مياه».

الشرطة تكثف من جهودها لضبط قاتل شيماء الشحات

بينمما أكد مصدر طبي لـ«الوطن»، أن الجثة وصلت مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وبها طعنتان في البطن، وجرحان قطعيان في الرقبة طولهما نحو 13 و15 سنتيمترا، بجانب جرح في يدها الشمال، مرجحًا أن تكون قُتلت بسكين وأثناء مقاومتها جرحت يدها اليسرى.

ووصلت جثة الطالبة شيماء الشحات عقبة، الطالبة بكلية الآداب للمشرحة قبل قليل، بعد تغيبها منذ الاثنين الماضي، وعقب تحرير محضر بالشرطة يفيد باختفائها أثناء ذهابها للجامعة.

وتكثف مباحث مركز كفر الشيخ، برئاسة المقدم محمد عبدالعزيز، من التحريات للوصول إلى الجناة وأسباب وقوع الجريمة، وذلك تحت إشراف اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي.