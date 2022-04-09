تفاصيل قرض مشروع تجميع الألبان بفائدة 5%.. الشروط والتمويل

يهدف البنك الزراعي المصري، لتقديم خدمات متنوعة لعملائه وتحديدًا المتعلقة بالمنتجات الحيوانية، ومنها قرض مشروع تجميع الألبان؛ من أجل حث وتشجيع صغار المربين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان؛ للبدء في مشروعات تساعدهم على التطوير من أنفسهم وزيادة الدخل، فضلا عن تقديم الألبان بجودة عالية تلبي احتياجات السوق المحلي والعالمي بعد تصديرها للخارج.

ووفقا للموقع الرسمي لـ البنك الزراعي، فإنه يوجد شروط للحصول على قرض مشروع تجميع الألبان، تستعرضها «الوطن» في التقرير التالي استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها النحو التالي:

الفئات المستهدفة

يوجد ثلاث فئات مستهدفة للحصول على قرض مشروع تجميع الألبان، وهي:

- تمويل الأفراد والشركات الراغبين في إنشاء أو تطوير مراكز تجميع الألبان.

- مربو الثروة الحيوانية.

- أصحاب الخبرات من الراغبين في إنشاء مراكز تجميع الألبان.

مجالات التمويل

- تمويل إنشاء أو تجهيز أو تطوير مركز تجميع الألبان.

- شراء معدات التبريد والتخزين والنقل .. إلخ.

- تمويل المصاريف التشغيلية.

حد التمويل

ويوجد نوعان من حد التمويل، هما:

للتمويل الاستثماري:

- يتم التمويل بنسبة 100% من التكلفة الاستثمارية للتجهيزات والآلات والمعدات بدون حد أقصي و بدون مصروفات إدارية.

للتمويل التشغيلي:

- بحد أقصى 500 ألف جنيه لتمويل مصروفات التشغيل.

أجل التمويل:

ويوجد نوعان من أجل التمويل، وهما:

التمويل الاستثمارى:

- حد أقصى 8 سنوات شاملة فترة السماح.

تمويل تشغيلي:

- فترة سداد تصل بحد أقصي عام تجدد وفقا لرغبة العميل.

- سداد على أقساط شهرية بحد أقصى 24 شهر.

مميزات قرض مشروع تجميع الألبان

- فترة سماح تصل لـ 6 شهور.

- إعداد دراسة جدوى للمشروع مجانًا.

- مقايسة تكاليف مجانًا.

- توفير قائمة بالجهات والشركات المتخصصة في توريد المعدات والتجهيز وشراء معدات التبريد والتخزين وسيارات النقل.

- بدون مصاريف إدارية.

- أنظمة سداد متعددة.

شروط الحصول على قرض مشروع تجميع الألبان

يوجد شرطان للحصول على القرض وهما:

في حالة التمويل الإستثماري:

يتم الإقراض طبقا للمقايسة الواردة للتطوير من وزارة الزراعة.

في حالة التمويل التشغيلي:

يتم تمويل العميل بنظام الجاري المدين أو أقساط شهرية.