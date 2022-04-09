ينتظر متابعو الأعمال الرمضانية، مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 8 والقنوات الناقلة له، وتجسّد فيه دور فتاة متزوجة من رجل غيور خاصة من ابن خالتها، وتضطر إلى ترك عملها بسبب غيرته، وتتعرض بعدها لحادث يغير هدوء حياتها إلى توتر وقلق.

مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 8

ومن بين شاشات عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 8 والقنوات الناقلة له، قناة CBC، إذ تبدأ إذاعة الحلقة في تمام الساعة 6:15 مساءً، وبنفس التوقيت تُعرض الحلقة على شاشة التلفزيون المصري بالقناة الثانية، تزامنًا مع توقيت آذان المغرب والإفطار.

القنوات الناقلة لمسلسل يوتيرن

وكذلك يعرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 8، على قناة المحور في تمام الساعة 8 مساءً، وفي الساعة 10:30 مساءً على شاشة قناة ON، بينما على قناة الحياة 11:30 مساءً.

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن من بطولة ريهام حجاج، وعدد من النجوم، بينهم كريم قاسم، وأيمن قيسون، وتوفيق عبدالحميد، ومحمود حجازي، وصفاء الطوخي وعبير صبري، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.