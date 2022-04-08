أيمن قيسون يتأكد من كذب زوجته ريهام حجاج في مسلسل يوتيرن الحلقة 7

كشف مسلسل يوتيرن الحلقة 7 بطولة ريهام حجاج «يارا»، عن تأكد زوجها أيمن قيسون «يوسف» بأنها تكذب عليه، وتخبئ أمرًا ما، بعدما أخبرته أنها مع صديقتها وزوجة أخيها نانسي صلاح، في الوقت التي كانت الأخيرة في مكتب «يوسف».

مسلسل يوتيرن الحلقة 7

وتحاول نانسي صلاح، في أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 7 بطولة ريهام حجاج، التقرب من زوج صديقتها ريهام حجاج «يارا»، والإيقاع به بحجة أنها تساعده في حل مشاكله مع شقيقته، إلا أنها كانت معجبة به قبل زواجها بمحمود حافظ.

الحلقة 7 مسلسل يوتيرن

وضمن أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 7، لفق شقيق «يارا» محمود حجازي، تهمة سرقة لابن خالتها هشام عاشور، والذي يعمل معه في مستشفى والده توفيق عبدالحميد «الدكتور حاتم الكردي»، إذ طلب من الممرضة أن تصوره وهو يكتب الرقم السري لخزنة المستشفى، وبعدها سرق هو محتويات الخزنة وألصقها لابن خالته، وذلك بسبب خلافهما حول سياسة العمل في المستشفى.

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، أيمن قيسون، كريم قاسم، توفيق عبدالحميد، محمود حافظ، صفاء الطوخي، عبير صبري، هشام عاشور ونانسي صلاح، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.