ورطة جديدة تواجه هشام عاشور في الحلقة 7 من مسلسل يوتيرن

دارت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 7 بطولة ريهام حجاج، باكتشاف أيمن قيسون «يوسف» كذب زوجته «يارا» عليه، بعد أن أخبرته بأنها مع زوجة أخيها في الوقت الذي كانت فيه مع «يوسف» في مكتبه.

أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 7 بطولة ريهام حجاج

في الوقت نفسه من أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 7 بطولة ريهام حجاج، لفق محمود حجازي، شقيق «يارا» سرقة لابن خالته هشام عاشور، إذ صورته الممرضة بخطة من «حجازي» وهو يكتب الرقم السري لخزنة المستشفى، وبعدها سرق محتوياتها ولفق الجريمة له.

الخلاف بين محمود حجازي وابن خالته هشام عاشور، بسبب أن الثاني يتعاطف مع المرضى ويسمح بعلاجهم في المستشفى مجانًا، وهي نفس سياسية مديرها توفيق عبد لحميد «الدكتور حاتم الكردي» والد «حجازي» الذي لا يشعر بالتعاطف مع المرضى البسطاء، ولا يسمح بعلاجهم بالمجان.

الحلقة 7 مسلسل يوتيرن

وتحاول نانسي صلاح، صديقة ريهام حجاج في مسلسل يوتيرن، وزوجة شقيقها محمود حجازي في الوقت نفسه، التقرب من أيمن قيسون زوج صديقتها، والإيقاع بينه وبين زوجته بألاعيبها وتشكيكه فيها.

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، أيمن قيسون، توفيق عبدالحميد، صفاء الطوخي وعبير صبري، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.