عمرو يوسف يكشف حقيقة اعتدائه على عامل في الجونة «طلب التقاط سيلفي»

كشف الفنان عمرو يوسف، حقيقة اعتدائه على أحد عمال مهرجان الجونة في الدورة الأولى له، بعد أن طلب منه العامل التقاط صورة سيلفي، إذ ذكر أنه واجه ظلم كبير بسبب تلك الواقعة، ولم يرد عليها، إذ أإه يكتفي طوال الوقت أمام الشائعات بالصمت، « مش متخيل حد يصدق حاجة زي كده، بالعقل لو شغلنا عقلنا فيه بنى ادم هيضرب حد طلب يتصور معاه صورة سيلفي، هفترض أني مستعجل وبجري في المطار وبتحصل لي كتير، بروح على الطائرة متأخر وحد يوقفني ويقولي صورة، أنا بقف واتصور ومعاه، وفعلا الباب بتاع الطائرة هيقفل بقوله اسف جدا مستعجل على الطائرة».

ما أشيع عن اعتدائي على عامل بسبب صورة سيلفي عبث

وأضاف «يوسف»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن ما اشيع عن اعتدائي على شخص بسبب طلب التقاط صورة سيلفي عبث، وأمر غريب، « الولد لم يكن عامل في الجونة، كنا معزومين على عشاء ثالث يوم المهرجان، وقاعد أنا و20 نجم من فناني مصر، لاقيت الواد ده ماسك التليفون وحاطه على صدره وموجه الكاميرا لينا، وبيبص شمال ويمين ويصور الترابيزة والناس اللي واقفة، قولتله بتعمل اية، اتجلج، قفل التليفون وسابه وجري، قعدت في مكاني قولت كده كده هيرجع ياخد تليفونه، بسأل اللي جنبي قالي ممكن يكون بيصور فيديو لايف على الفيس بوك».

هاتف الشخص كان يحتوي على فيديوهات تحبس

وتابع الفنان عمرو يوسف: «خرجت أشوف الواد، لاقيته واقف بره، عنده 29 سنة، قولتله افتح التليفون، خاف وطلع يجري، بعد 5 دقائق واحد صاحبه جالي وقالي هفتحلك التليفون فتح لاقيته مصور لايف 3 دقائق و 20 ثانية على الفيس بوك بتاعه مسحناه، لاقيت التليفون فيه بلاوي، مصور بنات، لاقيت تاني يوم والدته بتكلمه على التليفون، قولت يمكن بتطمن عليه، لاقيت خاله بيكلمني وقالي عرفنا الواقعة وأنا بعتذرلك يا أستاذ عمرو وأمه كلمتني، وقالتلي والنبي يا ابني بنحبك وبنحب مراتك، ابني بيعملنا مشاكل كل يوم، والنبي متبلغش عنه، لأن الواد موبيله كان فيه حاجات مصيبة سودة، حاجات تحبسه فعلا، ومصور بنات، وليه فيديوهات شخصية مصيبة برضوا، وبالفعل سكت والموضوع انتهى وأخذ التليفون».