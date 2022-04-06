نادية عمارة: حسن النصيحة من صفات المؤمنين.. ويجب أن تكون سرا

قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إن سورة العصر في القرآن الكريم ذكرت أن الصابرين وأهل الحق يفوزون في امتحان الله لهم بالدنيا.

النصيحة تعبر عن سمو الإنسان

وأوضحت «عمارة»، خلال تقديمها برنامج «قلوب عامرة» المذاع على فضائية «ON»، أن النصيحة تعبر عن أن الإنسان لا يعيش لحاله فقط بل يسعى للتعريف بالحق، مبينة أن مقدم النصيحة يجب دائما أن يصبر لكي ينفذ الأشخاص نصائحه، موضحة أن حسن النصيحة من صفات المؤمنين.

وأكدت أن النبي محمد حث على النصيحة ومنها ما ورد في الصحيحين عن جرير بن عبد الله الذي قال إنه بايع رسول الله على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، بجانب الحديث الشهير الدين النصيحة، وهذا يؤكد أهمية النصيحة التي كانت بندا أصيلا لمبايعة النبي.

وجوب تجديد نية لمقدم النصيحة

وأضافت الداعية الإسلامية، أن النصيحة لها قواعد وطريقة وكلمات تقال بها، لافتة إلى أن مقدم النصيحة يجب أن تكون نيته خالصة لله لكي يعينه الله على نصيحته، مؤكدة أن حقيقة النية تظهر في وقت ما.

وتابعت: «يجب الدعاء لمن تقدم إليه النصيحة لأن الدعاء يفتح مغاليق القلوب والصدور، ومتنصحش حد قدام حد لأن النصيحة قدام الناس فضيحة، ومن نصح أخاه سرا فقد زانه، ومن نصحه جهرا فقد شانه، حتى الإمام الشافعي له أبيات شعر تقول تعمدني بنصح في الانفرادي، وقبل بدء النصيحة ضروري تعرف الشخص أنك حريص عليه وده ما نحتاج إليه كمربين وأهالي».

تقديم النصيحة بين الأزواج

وأشارت إلى ضرورة اختيار الوقت المناسب للنصيحة بين الأزواج أو مع الأولاد، واختيار الحديث المناسب لكل شخصية، موضحة أن عائشة أم المؤمنين عندما تغضب كان النبي يداعبها في أنفها ليخفف من حزنها ويعلمها رسالة ولكن بطريقة لطيفة لا تنفرها.

وأضافت عامر: «يقول لها يا عيوش قولي اللهم رب محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن»، متابعة: «مرفعش صوته ولكن حاول يخفف حدة الغضب اللي هي فيه مش كل حاجة أوامر».