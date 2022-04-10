أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الأحد 10-4-2022

زادت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن أسعار الفاكهة كالكيوي والموز والرمان والبطيخ، وذلك بالتزامن مع اليوم التاسع في شهر رمضان المبارك إذ يزداد الطلب على شراء الفاكهة بأنواعها المختلفة، خاصةً تلك التي يمكن إعدادها عصائر، إذ أنها أكثر ما يهتم به الصائمون على مائدة الإفطار وتحديدًا العصائر الطازجة.

ولهذا، توضح «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية والمحلية اليوم الأحد الموافق 10 أبريل، وفق جولة بوابة «الوطن» في الأسواق المختلفة، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وجاءت قيمة أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، اليوم الأحد الموافق 10 أبريل، كالتالي:

- وصل سعر كيلو الكنتالوب إلى 10 جنيهات.

- كما وصل سعر كيلو الخوخ إلى 19 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو الجوافة 14 جنيها.

- وصل سعر الموز في الأسواق إلى 12 جنيها.

- وصل سعر البرتقال إلى 5 جنيهات.

- بينما وصل سعر كيلو اليوسفي إلى 12 جنيها.

- وبالنسبة للتفاح وصل سعره إلى قيمة تتراوح بين 15 و25 جنيها للكيلو الواحد.

- وجاء سعر كيلو الفراولة ليسجل 12 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

وبحسب الموقع الإلكتروني لـ سوق العبور فإن أسعار الفاكهة جاءت في السوق كالتالي:

- بينما وصل سعر التفاح الأمريكي بين 19 جنيها و23 جنيها للكيلو الواحد.

- مانجو مستورد سوداني تراوح بين 30 و50 جنيهًا.

- الجوافة بين 4 و11 جنيهات.

- تراوح سعر الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

- كيلو الفراولة بين 6 و9 جنيهات.

- الأناناس 35 جنيها.

- تراوح سعر التفاح السوري اللبناني بين 12 جنيها و18 جنيها للكيلو الواحد.

- كيلو البرتقال أبو سرة بين 2.50 و6.50 جنيه.

- كيلو اليوسفي بين 2.50 و6.50 جنيه.

- التفاح الجولدن بين 16 جنيها و20 جنيها للكيلو الواحد.

- الجريب فروت بين 4 و7 جنيهات للكيلو الواحد.

- عنب مستورد أسود سعره 30 جنيهًا للكيلو.

- الخوخ العريشي تراوح بين 7 و15 جنيهًا.

- بطيخ حبة وزن بين 8 و10 كيلوات بسعر يتراوح بين 40 و50 جنيها.

- البرتقال الصيفي بين 2 و3.5 جنيه.