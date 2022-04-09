أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم السبت 9-4-2022

استهلاك يومي كبير للسلع خلال شهر رمضان المبارك وتحديدًا السلع المتعلقة بالأطعمة لإعداد وجبات السحور والإفطار، لذا يزداد الطلب على شراء الفاكهة بأنواعها المختلفة، خاصةً تلك التي يمكن إعدادها عصائر، إذ أنها أكثر ما يهتم به الصائمون على مائدة الإفطار، خاصةً في تلك الأجواء الحارة التي تشهدها البلاد.

وعليه، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية والمحلية اليوم السبت الموافق 9 أبريل، وفق جولة بوابة «الوطن» في الأسواق المختلفة، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وسجلت أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم السبت الموافق 8 أبريل، كالتالي:

- وصل سعر البرتقال إلى 5 جنيهات.

- بينما وصل سعر كيلو اليوسفي إلى 12 جنيها.

- وجاء سعر كيلو الفراولة ليسجل 12 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو الجوافة 14 جنيها.

- وصل سعر الموز في الأسواق إلى 12 جنيها.

- بينما وصل سعر كيلو الكنتالوب إلى 10 جنيهات.

- كما وصل سعر كيلو الخوخ إلى 19 جنيهًا.

- وبالنسبة للتفاح وصل سعره إلى قيمة تتراوح بين 15 و25 جنيها للكيلو الواحد.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

وكشف الموقع الإلكتروني لسوق العبور أن أسعار الفاكهة المتوفرة في السوق، هي:

- الجوافة بين 4 و11 جنيهات.

- تراوح سعر الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

- كيلو الفراولة بين 6 و9 جنيهات.

- الأناناس 35 جنيها.

- تراوح سعر التفاح السوري اللبناني بين 12 جنيها و18 جنيها للكيلو الواحد.

- بينما وصل سعر التفاح الأمريكي الإيطالي بين 19 جنيها و23 جنيها للكيلو الواحد.

- مانجو مستورد سوداني تراوح بين 30 و50 جنيهًا.

- بطيخ حبة وزن بين 8 و10 كيلوات بسعر يتراوح بين 40 و50 جنيها.

- البرتقال الصيفي بين 2 و3.5 جنيه.

- كيلو البرتقال أبو سرة بين 2.50 و6.50 جنيه.

- كيلو اليوسفي بين 2.50 و6.50 جنيه.

- التفاح الجولدن بين 16 جنيها و20 جنيها للكيلو الواحد.

- الجريب فروت بين 4 و7 جنيهات للكيلو الواحد.

- عنب مستورد أسود سعره 30 جنيهًا للكيلو.

- الخوخ العريشي تراوح بين 7 و15 جنيهًا.