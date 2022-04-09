هل القيء يفسد الصيام؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

هل القيء يفسد الصيام؟، من الاستفسارات التي يزداد البحث عنها في رمضان، إذ يزداد تكثر التساؤلات حول تأثر الصيام بالعديد من الأمور، من بينها حكم القيء في الصيام، وهو ما تجيب عنه «الوطن» في تقريرها التالي، في إطار سلسلة الأحكام والفتاوى التي تقدمها لقرائها على مدار شهر رمضان، وفقا لما أوضحته دار الإفتاء المصرية.

هل القيء يفسد الصيام؟

ورداً على تساؤل هل القيء يفسد الصيام؟ قالت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها عبر صفحتها الشخيصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه إذا غلب القيءُ الصائمَ من غير تسبُّبٍ منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه ألا يتعمَّد ابتلاع شيءٍ مما خرج من جوفه وألا يُقصِّر في ذلك.

القيء يفسد الصيام في حالة التعمد

وتابعت الإفتاء: فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره، أما مَنْ تَعَمَّدَ القيء وهو مُخْتارٌ ذاكِرٌ لصومه فإن صومَه يفسد ولو لم يرجع شيءٌ منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ».

حكم بلع الريق في الصيام

وإضافة إلى تساؤل هل القيء يفسد الصيام؟، أوضحت دار الإفتاء حكم بلع الريق في الصيام، فقالت: يجوز للصائم أن يبلع ريقه، لأن الفقهاء ذكروا أن من الأشياء التي لا تُفطر لعموم البلوى بها ما لا يمكن الاحتراز منه؛ كبلع الريق وشم الروائح الطيبة وغبار الطريق وغير ذلك من كل ما لا يمكن الاحتراز منه. والله سبحانه وتعالى أعلم.

مبطلات الصيام

وكانت دار الإفتاء المصرية قامت بنشر فتوى أخرى تتضمن مبطلات الصيام في رمضان وهي: تعمد القيء، وكل ما يصل إلى الجوف من السوائل أو المواد الصلبة فهو مبطل للصيام وإن اشترط الحنفية والمالكية في المواد الصلبة الاستقرار في الجوف.