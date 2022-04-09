«مش كلنا سيف الدندراوي».. «دياب»: طلقتها فباعت الشقة وأقامت دعوى تمكين

يلجأ العديد من الرجال لمحاكم الأسرة، للمطالبة بحقوقهم، أملًا في عيش حياة هادئة بعد الانفصال، بعد أن استخدمت زوجاتهم السابقات حيل وثغرات من القانون حتى تؤرق حياتهم بعد إتمام الطلاق، ومنهن من باعت شقة الزوجية حتى تحصل على أخرى، وأقامت ضد طليقها دعوى لتتمكن من مسكن لها وأطفالها، ليشير الزوج إلى أنه مظلوم مثل شخصية فاتن أمل حربي، على عكس شخصية زوجها سيف الدندرواي في المسلسل الرمضاني الذي يناقش قضايا الأسرة.

«دياب»: طماعة وعايزة شقة تاني

«دياب. م» وقف أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ليحضر ميعاد دعوى تمكين المسكن التي رفعتها عليه طليقته، ويشكو حاله للمارة، ويسأل كل من يجلس إلى جواره: «يعني المفروض أقول للقاضي إيه، أنا بعد الطلاق سبت الشقة ليها وللولاد، واتفاجئت إنها باعت الشقة، عشان طماعة وعايزة تجبرني أجيب شقة تاني»، موكدًا أنه يعيش في صدمة كبيرة مما فعلته.

طلاق بعد 11 سنة زواج

بعد زواج دام 11 عامًا ساءت الأمور بينهما، فطلبت الطلاق، رغم أنه كان يتحمل الكثير من أجل أطفاله، لكنها تعنتت، وافتعلت العديد من المشكلات، ما جعل الحياة بينهما مستحيلة، وكانت معظم شجاراتهما بسبب أنها سليطة اللسان، ومتطلبة أكثر من اللازم، وتكره زيارات عائلته، لكن ما جعله يوافقها على قرار الطلاق هو أنها أقنعت الأطفال بأن أهله لا يحبونهم، وجعلتهم يعاملونهم بكل سوء.

الزوج رد لها جميع مستحقاتها

وقال «دياب» في تصريحات لـ«الوطن» إنهما اتفقا على الطلاق ورد جميع مستحقاتها، ونفقة الصغار ورحبت بأن يراهم في أي وقت، وترك لها مسكن الزوجية لأنها حاضنة، وطوال عامين من بعد الطلاق تسير الأمور بطريقة طبيعية، وحاول ردها أكثر من مرة لكنها رفضت.

«دياب»: «أنا مش زي سيف.. أنا مظلوم»

«والله أنا مش زي سيف الدندراوي، أنا مظلوم زي فاتن»، موضحًا أن طليقته أقامت دعوى تمكين مسكن منذ شهور، واتهمته بأنه تركها وصغارها دون مسكن يعيشون به بعد الطلاق، فصدم وكذب الأمر، لكنه علم أنها باعت شقة الزوجية وأخذت أموالها، طمعًا في أن المحكمة تحكم لها بمسكن آخر».