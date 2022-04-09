«مش كلنا سيف الدندراوي».. أب يطلب تعديل حكم رؤية: «مدوخاني على بناتي»

مئات الرجال يقفون على أبواب المحكمة ونظرات الترقب والخذلان تعلو وجوههم، بعد أن فشلت زيجاتهم وقرروا اللجوء للقضاء لأخذ حقوقهم من زوجاتهم السابقات، وتسميم عقول الصغار تجاه آبائهم كان سبب لجوء الكثير من الآباء للطعن على ميعاد الرؤية، لتكتشف أمام المحكمة أن هناك الكثير من الرجال يعانون مثل «فاتن أمل حربي»، التي تجسدها الفنانة نيللي كريم في المسلسل.

«بعد ما اطلقت بحكم من المحكمة، منعتني أشوف بناتي، وبعد فترة لجأت لمكتب التسوية، وسمحولي أشوف البنات مرة في الأسبوع من الساعة 10 للساعة 1، في حديقة، ورغم إن الموضوع صعب عليا وافقت، عكس أمهم اللي كانت بتعند أنها تجيبهم وقت الرؤية»، هذه الكلمات بدأ بها «طارق. أ» حديثه مع «الوطن»، وهو يحاول يشرح معاناته التي يعيشها منذ أن تم الطلاق بينه وبين أم بناته، كما وصفها.

الأم ترفض حضور البنات وقت الرؤية

بعد أن التزم «طارق» بحكم المحكمة على عكس الأم، التي كانت تتعنت معه كثيرا على ميعاد الرؤية، واختلاقها الأعذار كل مرة، حتى إنه طلب منها أن يذهب ليأخذ البنات بنفسه وقت الرؤية، لكنها كانت ترفض، لكنه تفاجأ بما هو أسوأ، وهو أن بناته لا يرغبن في رؤيته خوفًا منه، ولا تحبان الحديث معه أو ممارسة أي نشاط معه للترفيه، وتريدان الجلوس طوال وقت الرؤية دون التحدث بأي كلمة.

بابا زي الراجل الشرير اللي في الكارتون

اكتشف «طارق» من خلال الحديث مع ابنته الكبرى، أن طليقته حرضتهم على عدم احتضانه أو التقرب منه، «ماما قالت لنا إن بابا شرير زي الوحش اللي في الكارتون»، فتوجه لمحكمة الأسرة بمدينة نصر لإقامة دعوى للطعن برقم 1589، على حكم المحكمة برؤية بناته داخل حديقة ولمدة 3 ساعات فقط، وطالب أن يكون من حقه رؤية بناته داخل منزله والمبيت معه، حتى يتقربوا منه ويستطيع تغيير صورته في أعينهم.

الأب يبرر موقفه: «مش كلنا سيف»

وخلال حديثه مع «الوطن» قال الأب: «مش كلنا وحشين زي سيف الدندراوي، أنا سألت وتأكدت إني بكده مش هضر بناتي»، مؤكدًا أنه سأل وتأكد أن استضافته لبناته، لا يتعارض مع مصلحتهما بل يزيد من قربه منهما وأنه طلب من والدتهما خلال جلسة التسوية أن تسمح له وديًا أن تبيتان معه يومين شهرياً، والمبيت معها طوال الشهر، لكنها رفضت.