بعد لقائها مع الرئيس السيسي اليوم.. من هي الكاتبة سماح أبو بكر؟

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، الكاتبة سماح أبو بكر عزت، المتخصصة في أدب الأطفال وبحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ووجه الرئيس السيسي بحشد الطاقات الإبداعية في مجال نشأة الأطفال، معربًا عن متابعته لأعمال الكاتبة سماح أبو بكر عزت، والتي حازت على إثرها على العديد من الجوائز والتكريمات، فمن هي سماح أبو بكر عزت؟

- سماح أبو بكر عزت كاتبة أطفال، وهي ابنة الفنان الراحل أبو بكر عزت، والكاتبة كوثر هيكل.

- وهي أيضًا كبير معدي ومقدمي برامج بالقناة الرابعة باتحاد الإذاعة.

- تقدم برنامجًا للأطفال بعنوان «إحكي يا ماما سماح» على شاشة التليفزيون المصري.

- كتبت سماح أبو بكر عزت العديد من الأعمال المخصصة للأطفال والتي تم تقديمها للتليفزيون من بينها المشاركة في كتابة الجزء الثاني من مسلسل «عالم سمسم»، و«لعبة الحواديت»، ومسلسل «علاء الدين وكنز جدو أمين»، وغيرها.

أبرز أعمال سماح أبو بكر عزت

- أكثر من 40 إصدار للطفل مع العديد من دور النشر بمصر والخارج، ومنها قصة «الدائرة الحائرة» عن دار نهضة مصر 2018، وحصلت على جائزة المجلس الدولي لكتب اليافعين، و قصة «لؤلؤة في السماء» عن مكتبة ميونخ للشباب 2019، وقصة «هيفاء ملكة الأزياء» عن دار الهدهد، دبي 2020، وقصة «قنال لا تعرف المحال» عن أزمة السفينة إيفرجيفين إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب 2021.

جوائز حصلت عليها سماح أبو عزت

- القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد لأدب الطفل في دورتها الـ11، عن كتاب «المنزل الأزرق» عن دار البنان بيروت 2016.

- الجائزة الذهبية لسيناريو مسلسل «علاء الدين وكنز جدو أمين» من مهرجان الإعلام العربي في دورته التاسعة.

- جائزة السيناريو من مهرجان طشقند عن سيناريو فيلم «ثمن الحرية» إخراج زينب زمزم.

- إدراج قصة «لؤلؤة في السماء» التي تتناول موضوع التنمر، بمكتبة الشباب بميونخ من أكبر مكتبات الطفل في العالم، وترجمت القصة للغة الألمانية.

- تكريم من معرض صفاقس الدولي لكتاب الطفل بتونس مارس 2016

- جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في مجال أدب الطفل 2022 عن قصة «قناة لا تعرف المحال»