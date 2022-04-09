سماح أبوبكر بعد لقاء الرئيس: سننفذ مشاريع للأطفال على أعلى مستوى

أكدت الكاتبة سماح أبوبكر عزت، الكاتبة المتخصصة في مجال أدب الطفل، إن لقائها بالرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، يؤكد اهتمام الرئيس بـ«جيل المستقبل».

الهدف هو الارتقاء بثقافة الأطفال

وأضافت «أبوبكر»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ استراتيجية خاصة وموجهة للطفل، للارتقاء بثقافته، والوصول للأطفال في كل مكان بمصر.

وأوضحت الكاتبة، أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» ستشهد تنفيذ أنشطة خاصة وموجهة للأطفال، حتى نصول لأكبر شريحة ممكنة من الأطفال المصريين، لافتة إلى أنه سيجري إطلاق العديد من المشروعات الخاصة بالطفل، مثل أعمال «كارتون» ستُنتج على أعلى مستوى، وأفلام موجهة للأطفال وغيرها من المشروعات التي تستهدف الطفل المصري.

أبوبكر: لقاء الرئيس تشريف كبير

وشددت على أن الرئيس السيسي، مهتم بملف الأطفال وثقافتهم، باعتبارهم «مستقبل البلد»، لأن هناك إيمان بأن كل المشروعات الجاري تنفيذها على أرض الوطن حاليًا سيستفيد منها الجيل القادم.

ووصفت الكاتبة المتخصصة في شئون أدب الطفل، اهتمام الرئيس السيسي، بملف الأطفال وثقافاتهم بأنها مفاجأة لها، مؤكدة أنها المرة الأولى التي تلتقي فيه رئيس الجمهورية، وهذا الأمر «تشريف كبير».

وأشارت إلى أنه عقب ظهورها مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها، جرى التواصل معها عبر رئاسة الجمهورية، ودعوتها للقاء الرئيس، وتقديم ملف عما تقترحه للأطفال في الفترة المقبلة.

واختتمت تصريحاتها، قائلة: «أمر محمود ومشرف، أن يكون اهتمام من رئيس الدولة برغم انشغاله بمهامه الجسيمة في النواحي السياسية والاقتصادية وغيرها بملف أدب الطفل، وتشكيل ثقافة ووعي جيل المستقبل».

تفاصيل دعوة الكاتبة إلى رئاسة الجمهورية

وقالت الإعلامية عزة مصطفى مارس الماضي، خلال استضافتها للكاتبة سماح أبوبكر: إن برنامجها «صالة التحرير» تلقى اتصالًا من مكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن تتوجه الكاتبة الصحفية سماح أبوبكر إلى مكتب الرئاسة لبحث مشروعها الخاص بالأطفال.