مسلسل ملف سري الحلقة 8 بطولة هاني سلامة.. محاولة اختطاف فاشلة لـ يحيى

بدأت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 8 بطولة هاني سلامة بتلقي المستشار يحيى الذي يقوم بدوره الفنان هاني سلامة، مكالمة تفيد باختطاف إلهام التى تجسد دورها الفنانة مادلين طبر، بسبب نجاحه في الحصول على الألماس، الذي تسبب في كل أحداث القتل في المسلسل.

مسلسل ملف سري الحلقة 8 بطولة هاني سلامة .. شاكر ينقذ والدته

وأثناء محاولة المستشار يحيى إنقاذ والدته، وأثناء سيره بسيارته تجري مهاجمته عن طريق ناجي الخلعي، ويقوم بدور الفنان أحمد الرافعي، ويخطفه لكي يحصل على الألماس الذي عثر عليه، في حين ينجح شاكر شقيق المستشار يحيى في إنقاذ والدته.

مسلسل ملف سري الحلقة 8 بطولة هاني سلامة.. حبس ناجي الخلعي

وفي أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 8 بطولة هاني سلامة، ينجح الضابط عمرو الذي يجسد دوره نور محمود، في إنقاذ المستشار يحيى، ويقبض على ناجي الخلعي الذي يجري التحقيق معه ولكنه ينفي تماما اختطافه للمستشار يحيى، ويثبت أنه تعرض للاختطاف رفقته وليس هو الخاطف، وأن السلاح الخاص به مرخص، ولكن المباحث تقرر حبسه على ذمة التحقيق.

وضمن أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 8 بطولة هاني سلامة، يكتشف المستشار يحيى أن خطيبته المقتولة نور قد دخل حسابها البنكي مبلغ ضخم من خلال تحويله من ليل المصري ويقوم بدوره الفنان محمد محمود عبدالعزيز، الذي يعمل مع شريف المالكي الذي قُتل أيضا ولعب دوره الفنان محمود حجازي.

مسلسل ملف سري من بطولة هاني سلامة وعائشة بن أحمد ومادلين طبر وماجد المصري ودينا ونضال الشافعي، من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.