قبل ساعات قليلة من العرض، يبحث متابعو الأعمال الرمضانية عن مواعيد عرض مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة الحلقة 8 والقنوات الناقلة، ويجسد شخصية قاضي يحارب رجال الأعمال الفاسدين، وتقع أمامه عقبات في طريق القضاء على قضايا الفساد.

مواعيد عرض مسلسل ملف سري على شاشة قناة cbc

ومن بين شاشات مواعيد عرض مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة الحلقة 8 والقنوات الناقلة، قناة CBC، إذ تبدأ إذاعة الحلقة في تمام الساعة 8.45 مساءً، إما عن موعد الإعادة في تمام الساعة 6 صباح اليوم التالي.

مواعيد عرض مسلسل ملف سري على شاشة قناة dmc

وكذلك يعرض مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة الحلقة 8 على شاشة قناة «dmc» ملف سري في تمام الساعة 11.50 مساءا، والإعادة تكون في الساعة 10.30 صباح اليوم التالي.

مواعيد عرض مسلسل ملف سري على شاشة قناة الحياة

ويُعرض مسلسل «ملف سري» على شاشة قناة الحياة، يوميا في تمام الساعة 9 مساءً.

أبطال مسلسل «ملف سري»

ويشارك في بطولة مسلسل «ملف سري» هاني سلامة، وكارولين عزمي، وإيمان سلامة، وصبا الرافعي، ونضال الشافعي، وعائشة بن أحمد، ورحمة حسن، وماجد المصري، ومحسن محيي الدين، ومادلين طبر، ودنيا عبدالعزيز، ومن تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسن البلاسي.