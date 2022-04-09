مفاجأة مدوية في حلقة اليوم من مسلسل الاختيار 3

أعلنت الصفحة الرسمية لمسلسل الاختيار 3، عن عرض مفاجأة مدوية في حلقة الليلة من المسلسل، وكتب أدمن الصفحة: «مفاجأة خاصة في حلقة النهاردة.. تابعونا، الاختيار 3 يعرض الساعة 9:30 مساءً، ويعاد 4:20 صباحا، و3:25 مساء، حصريا على شاشات On».

استشهاد الحسيني أبو ضيف

وشهدت حلقة أمس، عرض مشهد استشهاد الصحفي الحسيني أبو ضيف، كما ظهر أيضا الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، ضمن لقطات أرشيفية لتوثيق استشهاد «أبو ضيف».

الاختيار 3 يرصد أحداث ما قبل ثورة 30 يونيو

الجزء الثالث من الاختيار يجسد أحداث ما قبل ثورة 30 يونيو، والمسلسل بطولة ياسر جلال، أحمد عز، أحمد السقا، وكريم عبدالعزيز، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.