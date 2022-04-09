بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة السابقة من الاختيار 3 للمخرج بيتر ميمي، يبحث المشاهدون عن مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8 والقنوات الناقلة، عبر محركات البحث على الأنترنت على مدار الساعات الماضية، إذ تناولت الحلقة السابعة من المسلسل أحداث مذبحة الاتحادية التى شهدت اغتيال الكاتب الصحفي الحسيني أبو ضيف، من قبل أنصار جماعة الإخوان الإرهابية.

وتبدأ مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8 والقنوات الناقلة، الساعة 9.30 مساءً على شاشة قناة «ON»، ويعاد المسلسل على شاشتها في تمام الساعة 4.20 من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية في تمام الساعة 3.30 عصرًا.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8 والقنوات الناقلة: «ON» و«ON دراما»

أما مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8 والقنوات الناقلة، تبدأ على قناة «ON دراما» في تمام الساعة الـ11:20 مساءً، وتعاد الحلقة في اليوم التالي 3 مرات على مدار اليوم تبدأ بـ4:40 صباحًا، ثم 10.30 صباحًا، بالإضافة إلى 6 مساءً، وذلك بخلاف عرض الحلقة على منصة «Watch IT» الإلكترونية.

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وأعادت الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار 3 عددًا كبيرًا من المشاهد الصعبة التي عشاها الشعب المصري خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، إلى أذهان الجمهور مرة أخرى حيث شهدت الحلقة واقعة مقتل الكاتب الصحفي الحسيني أبو ضيف أثناء تغطية أحداث مذبحة الاتحادية، كما تطرقت إلى كواليس تعامل الرئيس محمد مرسي ورجا الجماعة مع تلك الواقعة، وحصدت الحلقة ردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية عديدة بعد ساعات من عرضها، عبر منصات التواصل الاجتماعي.