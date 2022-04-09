«دار الهلال» تظهر في مسلسل ملف سري الحلقة 8 بطولة هاني سلامة

ظهرت مؤسسة دار الهلال الصحفية خلال أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 8 بطولة هاني سلامة، فى المشاهد الأولى من الحلقة، حيث تجسد الفنانة اللبنانية مادلين طبر، شخصية إلهام رئيس تحرير إحدى الصحف المصرية المعارضة.

مسلسل ملف سري الحلقة 8 بطولة هاني سلامة.. مادلين طبر صحفية

مشاهد المؤسسة الصحفية الحكومية جاءت أثناء قيام مجموعة محاولين اختطاف إلهام بسبب مشكلة نجلها المستشار يحيي عز الدين الذى يجسد دوره الفنان هاني سلامة، مع ناجي الخلعي الذى يجسد دوره احمد الرافعي، حيث حصل الأول على الألماس الخاص بالثاني فهدده بخطف والدته.

مادلين طبر كانت قد كشفت لـ«الوطن» أنها قامت بتصوير مشاهدها في دار الهلال قائلة «تمنيت من زمن طويل أن أعمل في دار الهلال ذات التاريخ الكبير، فأنا تخصصت في فترة دراستي في مجال الإعلام، وعملت لمدة أربع سنوات في العمل الصحفي، ولكنني لم أصل إلى درجة رئيس تحرير، ولكني حلمي تحقق في مسلسل ملف سري».

مسلسل ملف سري الحلقة 8 بطولة هاني سلامة يؤدي دور المستشار يحيي

تدور أحداث مسلسل «ملف سري» حول مواجهة فساد بعض رجال الأعمال في فترة ما بعد الإخوان، حيث يجسد هاني سلامة دور «المستشار يحيى عز الدين» الذي يعاني العديد من الصراعات مع عائلة «المالكي» بسبب قضايا الفساد

مسلسل ملف سري من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، ومن بطولة كل من هاني سلامة ودينا وماجد المصري وعائشة بن أحمد ومحسن محي الدين ودنيا عبد العزيز ودينا ومحمود حجازي ورحمة حسن ولبنى ونس ومحمد محمود عبد العزيز، والعمل من إنتاج شركة فنون مصر والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.