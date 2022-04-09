مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8.. الأحزاب الإسلامية وجبهة الإنقاذ ترفض دعوة مرسي للحوار

استعرضت الحلقة 8 من مسلسل الاختيار 3، التي عرضت اليوم على قناة «أون»، رفض الأحزاب الإسلامية دعوى محمد مرسي للحوار الوطني، إذ أبلغ رئيس مجلس النواب حينها سعد الكتاتني، أحمد عبد العاطي مستشار محمد مرسي، برفض الأحزاب الإسلامية، وكذلك باقي الأحزاب، لدعوة مرسي للحوار الوطني، وقام الكتاتني بإبلاغ مرسي بذلك بنفسه في مكتبة بقصر الاتحادية.

إلغاء الإعلان الدستوري

استجاب لمطلب ورفض آخر، خلال مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8، هكذا جاءت نتائج الحوار الوطني الذي دعا إليه محمد مرسي، إذ جرى إلغاء الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012، على أن يبقى صحيحًا ما ترتب من هذا الإعلان من آثار، أمام الرفض فتمثل في الإبقاء على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المثير للجدل، إذ اعتبر بعض السياسيين أن الدستور يصادر حرية الشعب، وبالتالي قاطعت أحزاب عديدة ذلك الاستفتاء.

جبهة الإنقاذ ترفض الاستفتاء على الدستور

وأكدت جبهة الإنقاذ الوطني وهي ائتلاف المعارضة الرئيسي تمسكها من جديد بعدم الاستفتاء على الدستور، في الوقت الذي احتشد فيه أنصار جماعة الإخوان الإرهابية في الشوارع من أجل دعم الاستفتاء على الدستور وكان من بين منظمي مؤتمرات دعم الاستفتاء على الدستور مرشد الإخوان محمد بديع، وفي خضم تلك التحركات أصدر الجيش المصري بيانًا أكده فيه أن الحوار وحده هو السبيل لتفادي البلاد من الدخول في نفق مظلم.

السيسي يلتقي بـ مرسي في قصر الاتحادية

واستعرض مسلسل الاختيار3 الحلقة 8، أن المبادرة لاقت استحسان رئاسة الجمهورية، قبل أن ترفضها فيما بعد، فيما قال الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع وقتها، إنه سيطمئن بنفسه على موافقة الرئاسة على إجراء حوار وطني في دار الدفاع الجوي، وذهب السيسي إلى قصر الرئاسة وتحدث مع الرئيس قائلا: «الموقف بقى صعب، حالة الانشقاق الموجودة بين القوى السياسية والأحزاب موصلة البلد لحالة غليان، الوضع قابل للانفجار في أي لحظة، شايف إن القوات المسلحة بصفتها جهة حيادية تمنع الفرقة وتوصلنا لحالة حوار»، وكان رد مرسي: «ممكن.. نجرب».