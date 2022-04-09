عزل عمران خان رئيس وزراء باكستان بعد تصويت برلماني

عزل البرلمان الباكستاني رئيس وزراء البلاد عمران خان بعد تصويت بحجب الثقة عن مزاعم بسوء الإدارة الاقتصادية، مما أدى إلى إنهاء فترة ولايته المضطربة في المنصب، وفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية مساء اليوم، حيث يتهم من قبل المعارضة بسوء إدارة البلاد اقتصاديا والتصدي للفساد.

المعارضة تنجح في عزل عمران خان الذي فقد أغلبيته

وشهد تصويت عزل عمران خان في البرلمان الباكستاني هزيمة نجم الكريكيت السابق، والذي احتاجت المعارضة إلى 172 صوتًا على الأقل من أصل 342 عضوًا في المجلس للإطاحة به.

وكانت الفترة التي سبقت التصويت صاخبة في البرلمان الباكستاني حيث حاول أعضاء حزب خان منع التصويت من المضي قدمًا.

واتهم السياسيون المعارضون عمران خان بالخيانة بمحاولة تقويض طلب المحكمة العليا، في بلد لم يكمل فيه أي رئيس وزراء ولايته.

عمران خان يتهم خصومه بالتواطؤ مع الولايات المتحدة

وصعد عمران خان، وهو خريج جامعة أكسفورد ونجم كريكيت سابق، إلى السلطة في عام 2018 لكنه خسر مؤخرًا أغلبيته البرلمانية.

واتهم خصومه بالتواطؤ مع الولايات المتحدة لإزالته لكنه لم يقدم أي دليل، وحث الناس على النزول إلى الشوارع في نهاية هذا الأسبوع احتجاجًا على القرار.

عمران خان أول رئيس وزراء تحجب عنه الثقة

ولم يسبق أن قضى أي رئيس وزراء ولاية كاملة في باكستان، لكن عمران خان هو أول من يفقد منصبه من خلال التصويت بحجب الثقة.

ولم يتضح على الفور متى سيختار المجلس رئيسًا جديدًا للوزراء، لكن زعيم المعارضة شهباز شريف كان من شبه المؤكد اختياره لقيادة الدولة المسلحة نوويا، والتي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة بعد أسابيع من الدراما السياسية الشديدة.

استقالة رئيس البرلمان الباكستاني

وقال مصدر إن التصويت جاء بعد أن التقى عمران خان، قائد الجيش القوي في البلاد الجنرال قمر جاويد باجوا بخان، مع تصاعد الانتقادات بشأن تأجيل العملية البرلمانية.

وأعلن رئيس مجلس النواب، أسد قيصر، عضو حزب تحريك إنصاف الباكستاني الذي يتزعمه خان، الذي أرجأ جلسة مجلس النواب ثلاث مرات حتى اليوم، استقالته، مما زاد من حدة الدراما في الغرفة.