حل البرلمان الباكستاني بعد مطالبته بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان

شهدت الحالة السياسية الباكستانية، حالة من التوتر والتصاعد في الاحداث خلال الأيام السابقة، وانتهت اليوم، بقيام الرئيس الباكستاني عارف علوي، بإصدار قرار بحل البرلمان الباكستاني، بناء على طلب موجه من رئيس الوزراء عمران خان، الذي أكد أن البرلمان الباكستاني تحركه قوى خارجية، خاصة بعدما تقدمت المعارضة الموحدة بالبرلمان، بطلب لحجب الثقة عن «خان»، وهو الأمر الذي انتهى برفض نائب رئيس البرلمان الأمر قائلاً إن هذا يعد «غير دستوري».

البرلمان الباكستاني طلب سحب الثقة من «خان»

وبدأت الأزمة عندما تقدم أعضاء المعارضة الموحدة بالبرلمان الباكستاني، بطلب إلى البرلمان الباكستاني بضرورة حجب الثقة من رئيس وزراء باكستان عمران خان، وهو الأمر الذي ندد به «خان»، وخرج داعياً أنصاره إلى ضرورة النزول إلى الشوارع دعماً له ضد هذا الطلب.

وتوجه أعضاء البرلمان الباكستاني، صباح أمس، للتصويت لحجب الثقة من رئيس الوزراء، إلا أن نائب رئيس البرلمان ألغى جلسة التصويت معللاً الأمر بأنه غير دستوري ولا يمكن الاستمرار به.

وفي الوقت الذي توجه به أعضاء المعارضة إلى البرلمان الباكستاني، شهدت شوارع اسلام آباد، حشوداً وتجمعات مؤيدة لرئيس الوزراء الباكستاني، الذي خرج قبلها بيوم في بث تليفزيوني مباشر، مجيباً على أسئلة المواطنيين، ومطالباً إياهم بضرورة النزول إلى الشوارع لتأييده، متهماً أعضاء المعارضة الذي تقدموا بطلب لحجب الثقة منه بأنهم مدعومين من الولايات المتحدة الأمريكية.

وخرجت الولايات المتحدة الأمريكية بعد الاتهامات التي وجهها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ونفت الاتهامات وقالت أن ما يردده « خان» لا يعدو عن كونه مجرد « مزاعم».

حل البرلمان الباكستاني

وبعد رفض البرلمان الباكستاني، التصويت على حجب الثقة من رئيس الوزراء، خرج «خان» وطلب من الرئيس الباكستاني، ضرورة حل البرلمان، الذي تحركه «قوى خارجية»، كما قام رئيس الوزراء الباكستاني أيضاً، بحل الحكومة بعد لحظات من رفض البرلمان الباكستاني، حجب الثقة منه.