أغاني المهرجانات حاضرة في دراما رمضان 2022.. أبرزها المشوار وأحلام سعيدة

حضرت أغنيات المهرجانات بوضوح في دراما رمضان 2022، إذ شهدت الحلقة 8 من مسلسل «مكتوب عليا» لأكرم حسني، الاستعانة بمهرجان «أخواتي» لشحتة كاريكا، فضلا عن أغنية «حبيبتي» لـ حسن شاكوش، التي جاءت ضمن أحداث إحدى حلقات مسلسل المشوار للفنان محمد رمضان.

وظهر «جلجل» أكرم حسني، خلال أحداث الحلقة، وكتب على ذراعه بعد الاستيقاظ من نومه في الصباح، مقولة «اه اه اه اه أبطال الجمهورية.. عدوا حدود العالمية.. عاملين فكرة جهنمية هيغنلكوا تحت الماية»، ليبدأ يومه وهو يحاول أن يفسر هذه المقولة، وتخللت الأحداث سماع مهرجان «اخواتي».

أحداث مسلسل «مكتوب عليا»

وتدور أحداث مسلسل «مكتوب عليا» حول الشاب «جلجل»، الذي يقابل صدمة رجل يضع مادة مسحورة على يده، وتقلب حياته رأسا على عقب، إذ يبدأ يرى كل صباح أحداث يومه مكتوبة على يده.

ولم يكن مسلسل «مكتوب عليا»، أول عمل درامي خلال رمضان 2022، يستعين بأغاني المهرجانات، فقد حدث منذ أيام في مسلسل «المشوار» لمحمد رمضان، أثناء محاولة هروب «ماهر» وزوجته «ورد» من العصابة بالشنطة، ودخلوا في فرح، وبدأ يرقصوا ويتفاعلوا مع الفرح على أنغام مهرجان «حبيبتي» لحسن شاكوش وياسمين رئيس.

مسلسل «أحلام سعيدة»

مسلسل «أحلام سعيدة»، تخللت أحداثه مهرجان «عود البطل» لحسن شاكوش، وذلك خلال تواجد شيماء سيف التي تجسد دور «صدفة» الخادمة لدى «ديدي هانم» والتي ظهرت وهي ترقص وتغني على أنغام مهرجان «عود البطل» خلال أحداث المسلسل.

وتجسد شيماء سيف خلال أحداث المسلسل دور خادمة، والوحيدة التي استطاعت امتصاص غضب وانفعالات «ديدي هانم» يسرا، التي فشلت جميع الخادمات في تحملها بسبب عصبيتها الشديدة.