لقاء جديد بين أيتن وهنادي في مسلسل مكتوب عليا الحلقة 8 بطولة أكرم حسني

تصاعدت أحداث المسلسل الكوميدي مكتوب عليا، وبدأت الحلقة الثامنة في منزل جلجل، الذي قام بشراء الشرشوبة اللهلوبة هدية لوالدته، في حين كانت سلمى هنادي مهنا في زيارة لمنزل جلجل، وتعرفت على أسرته بعد أن خدعها في الحلقة السابقة بأنه يوم عيد ميلاده، ثم ذهب جلجل لتوصيل سلمى، بعد أن اكتشف أن جملة خرباها المكتوبة على يده مقصود بها ضلفة الدولاب.

تفاصيل الحلقة 8 من مسلسل مكتوب عليا

بدأت العلاقة بين جلجل وسلمى تتطور وتسير في إطار الإعجاب، وتولدت بينهما مشاعر صادقة، وقاد جلجل سيارة سلمي ولكنه اكتشف أنها سيارة أتوماتيك فلم يتمكن من قيادتها وقال لها تعالي سوقي علشان معندناش رجالة تسوق أتوماتيك، ثم وصلت سلمى إلى منزلها بعد أن تحسنت العلاقة بينها وبين جلجل، خاصة بعد أن اكتشفت أن جلجل دمه خفيف بشكل كبير.

علاقة حب تبدأ بين سلمى وجلجل

وعندما صعدت سلمى لمنزلها فوجئ جلجل بأنه لا يمتلك أموالا للعودة إلى منزله، فتقمص دور شحات ليحصل على أموال يعود بها لمنزله، وعندما عاد فوجئ بوجود بدوي، عمرو عبدالجليل، ينتظره في منزله، ويسعى للتقرب منه بعد أن اكتشف أنه لديه فراسة كبيرة في معرفة الأمور قبل حديثها، ويهديه شيك بمبلغ 2800 جنيه.

وللمرة الثالثة خلال أحداث العمل يلتقي أيتن عامر وهنادي مهنا مع جلجل، تظهر غيرة أيتن عامر على أكرم حسني خلال الحلقة.

أبطال مسلسل مكتوب عليا

مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي.