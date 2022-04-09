هنادي مهنا في بيت عائلة أكرم حسني .. مسلسل مكتوب عليا الحلقة 8

في مفأجاة جديدة، ذهبت «سلمي» التي تجسد دورها الفنانة هنادي مهنا إلى منزل «جلال» التي يجسد دوره الفنان أكرم حسني، حيث أخبرها بأن اليوم عيد ميلاده، وذهبت لتحتفل معه.

توقعات الحلقة الـ 8 من مسلسل مكتوب عليا

ومن المتوقع خلال أحداث الحلقة الـ 8 من مسلسل مكتوب عليا، أن تتعرف «سلمي» على عائلة «جلجل»، إذ أنها بدأت بالشعور ببعض المشاعر تجاهه، مما أدي إلى محاولة التقرب منه والتعرف على عائلته بصورة أكبر.

مواعيد إعادة حلقة مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني

يتم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 8 والقنوات الناقلة، في تمام الساعة 6.45 ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحًا، و6 صباحًا.

مسلسل «مكتوب عليا» يتصدر منصة Watch it

وينتظر الجمهور دفعة جديدة من كوميديا أكرم حسني التي يقدمها خلال مسلسله الجديد، إذ استطاع المسلسل أن يتصدر المركز الثالث على منصة «Watch it» بين المسلسلات الأكثر مشاهدة.

يُشار إلى أن مسلسل «مكتوب عليا» من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري «k media» بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.