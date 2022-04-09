رئيس التحرير

محمود مسلم

هنادي مهنا في بيت عائلة أكرم حسني .. مسلسل مكتوب عليا الحلقة 8

كتب:

ضحى محمد
01:31 م | السبت 09 أبريل 2022
مكتوب عليا

مكتوب عليا

في مفأجاة جديدة، ذهبت «سلمي» التي تجسد دورها الفنانة هنادي مهنا إلى منزل «جلال» التي يجسد دوره الفنان أكرم حسني، حيث أخبرها بأن اليوم عيد ميلاده، وذهبت لتحتفل معه.

توقعات الحلقة الـ 8 من مسلسل مكتوب عليا

ومن المتوقع خلال أحداث الحلقة الـ 8 من مسلسل مكتوب عليا، أن تتعرف «سلمي» على عائلة «جلجل»، إذ أنها بدأت بالشعور ببعض المشاعر تجاهه، مما أدي إلى محاولة التقرب منه والتعرف على عائلته بصورة أكبر.

مواعيد إعادة حلقة مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني

يتم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 8 والقنوات الناقلة، في تمام الساعة 6.45 ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحًا، و6 صباحًا.

مسلسل «مكتوب عليا» يتصدر منصة Watch it

وينتظر الجمهور دفعة جديدة من كوميديا أكرم حسني التي يقدمها خلال مسلسله الجديد، إذ استطاع المسلسل أن يتصدر المركز الثالث على منصة «Watch it» بين المسلسلات الأكثر مشاهدة.

يُشار إلى أن مسلسل «مكتوب عليا» من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري «k media» بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

اقرأ المزيد:

إيهاب بليبل: «مسلسل مكتوب عليا فكرتي منذ 2013.. وسعيد بردود الفعل»

أكرم حسني يكسب ثقة عمرو عبد الجليل في مسلسل مكتوب عليا الحلقة 7

لقاء جديد بين آيتن وهنادي وعمرو عبدالجليل في مسلسل مكتوب عليا الحلقة 7

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 8 والقنوات الناقلة
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.