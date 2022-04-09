حب من طرف واحد.. شعار مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني

«حب من طرف واحد» بهذه الكلمات عرض مسلسل «مكتوب عليا» أحداثه، حيث ركز على تفاصيل الحب بطريقة كوميدية بين أبطاله، حيث تدور أحداث المسلسل بصفة أساسية حول «عائلة جلجل»، والمشكلات التي تتعرض لها العائلة خلال الأحداث .

تفاصيل قصص الحب في مسلسل مكتوب عليا

ويعجب بطل المسلسل الفنان أكرم حسني بشخصية «سلمى» التي تجسد دورها الفنانة هنادي مهنا، في حين هي لا تهتم بأمره، كما أن «روقة» تحب «جلال» الذي يجسد دوره أكرم حسني، من طرف واحد، في حين لا يهتم الأخير بحبها ويرفضها.

تفاصيل الحلقة الـ 7 من مسلسل مكتوب عليا

«بلاش النهاردة» كانت الكلمة التي ظهرت لـ جلال على يديه ضمن أحداث مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني، ولم يعرف السبب وراءها، ولكنه يرفض أشياء كثيرة في مقابل أن تذهب تلك الكلمات من على يديه، حيث يرفض اللعب مع جليلة ويقرر أن ينام ولا يخرج من غرفته طوال اليوم، ويصحو من النوم في اليوم التالي، وفي بداية يرفض أن يقابل «سلمى»، كما يرفض السفر مع «روقة » إلى البلد، ويرفض الرد على الفنان عمرو عبد الجليل.

مواعيد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل مكتوب عليا

لكل من فاتته الحلقة، فإنه من المقرر أن تذاع من جديد على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.

من الوجوه الجديدة التي برزت ضمت الأحداث الفنانة الشابة هلا رشدي للمرة الأولى خلال المسلسل بالحجاب، وهو من بطولة أكرم حسني، وهنادي مهنا، حيث يتعاون الثنائي للمرة الأولى معًا، ويحاول كل منهما أن يضفي كوميديا خاصة به.