مسلسل مكتوب عليا الحلقة 8.. عمرو عبدالجليل يضع جلجل في اختبار صعب

تصاعدت أحداث الحلقة 8 من مسلسل مكتوب عليا، بطولة الفنان أكرم حسني، حيث يستقيظ جلجل من نومه في صباح اليوم التالي، فيجد مكتوبا على يده كلمات جديدة من إحدى أغاني المهرجانات، فيحاول تفسيرها، ثم يجد أسرته تفطر، ويجلس منفردا في محاولة لحل لغز الكلمات الجديدة.

تفاصيل الحلقة 8 من مسلسل مكتوب عليا

ويصطحبه صديقه سيد، محمود السيسي، إلى المستشفى، ويقوم بتشغيل الأغنية لمحاولة تفسيرها، فتنفعل عليه أسر المرضى في المستشفى ويعتدون عليه، وفي نفس التوقيت يقرر بدوي، عمرو عبدالجليل، أن يستعين بـ جلجل في كل أعماله، ولكنه يقرر أن يضعه أولا في اختبار.

اتهام روقة في قضية رشوة

يتواجد جلجل برفقة صديقه في أحد أقسام الشرطة بعد خناقة المستشفى، فيفاجأ بدخول روقة، أيتن عامر، ومعها عيش وحلاوة، لزيارته وكأنه محبوس، فيحاول تجاهلها، لتدخل فجأة سلمى، هنادي مهنا، فيكتشف أنها جاءت صدفة ومتهمة بقضية رشوة، وسيجري ترحيلها إلى الحجز، فيتدخل جلجل ويحل الأزمة ويورط الرجل الذي اتهمها بالرشوة، ويجبره على التنازل عن المحضر.

وتقرر سلمى الاستقالة من البنك بعد تورطها في أزمة الرشوة، ويخرج من القسم فيجد خلفه روقة، التي تقطع حديثهما وتطلب أن تركب السيارة مع سلمى، فيرفض جلجل ويبلغها بأنه سيقوم بتوصيلها، ثم يتركها ويرحل، فتحاول اللحاق بسلمى وتطلب منها أن توصلها للمنزل.

يذهب جلجل لبدوي الذي طلبه ليستشيره في عدة أمور متعلقة بعمله، ويقوم باختباره ويطلب منه اختيار شركة من الشركتين لشرائها، ويهدده بالقتل إذا لم يختر.