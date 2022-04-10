ناقد فني: أحمد مجدي في «المشوار» توحد مع «الضابط» بجنون وكأنه خريج شرطة

أشاد الناقد الفني مجدي الطيب، بأداء الفنان أحمد مجدي في مسلسل «المشوار»، بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني، ويذاع عبر قناة «DMC»، مؤكدا أنه ترك بصمة فنية في سجله الفني.

وكتب «الطيب» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الممثل الشاب أحمد مجدي، تحول إلى معشوق للفتيات، وحلم للمراهقات، عقب تجسيده لدور الشاب الرومانسي «زياد»، في مسلسل «فرصة تانية»، الذي عُرض في الموسم الدرامي الرمضاني 2020، وكان المتصور وقتها، أنه سيقع في غواية هذه الصورة الذهنية، ويسجن نفسه طويلاً في عباءة تلك الشخصية الدرامية، لكنه أبى أن ينصاع لإرادة غير إرادته، أو يستسلم لرغبة غير رغبته، وواصل تمرده، الذي لن تُرهق نفسك طويلاً لتكتشف أنه جزء أصيل في شخصيته.

أحمد مجدي اختار أن يكون ذاته

وأضاف الناقد الفني، أن المثال الحي لذلك، فيلمه الروائي الطويل الأول، الذي أخرجه بعنوان «لا أحد هناك»، ولم يرضخ خلاله لشروط السوق، ولا «ميكانيزم» النجوم، واختار أن يكون ذاته.

وأوضح الطيب، أنه مع بدء عرض حلقات مسلسل «المشوار»، وتواتر أنباء عن تجسيد أحمد مجدي لدور «الضابط»، سرت همهمات تتهمه بالجنون، ليس فقط لأنها شخصية مُستهلكة، قُتلت وانتُهكت مرارا وتكرارا على الشاشة، وإنما لأن باب الاجتهاد، في ما يتعلق بتجسيد هذه الشخصية، أغلق تماما بعد إبداع أحمد زكي، في «زوجة رجل مهم».

وتابع: لكن «المجنون» أحمد مجدي فعلها، وظهر في «المشوار» بشكل أثار الانتباه، بعد أن تخلص من «اللزمات» الثابتة، والمعتادة، لدى من اعتاد تجسيد الشخصية، ولم يكتفِ بمعايشة روحها، بل توحد مع هيئتها، وشكلها، وصرامتها، وكأنه ابن الدفعة الأخيرة من خريجي كلية الشرطة، ومن ثم لم يمر الدور مرور الكرام، وترك «بصمة» في السجل المدني.. عفوا السجل الفني.

مسلسل المشوار

مسلسل «المشوار» للمخرج محمد ياسين، بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني، أحمد كمال، محمد عز، حنان يوسف وبيومي فؤاد وأحمد مجدي، تأليف محمد فريد.

وتدور أحداث المسلسل، حول الشاب «ماهر» وزوجته «ورد»، اللذان يعملان في شركة المكس للملاحة في الإسكندرية، لكن يتورط «ماهر» في أزمة تقلب حياتهم.