محمد رمضان يفتعل مشكلة أسفل منزل «عزة» في مسلسل المشوار الحلقة 8

شهدت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 8 وصول محمد رمضان «ماهر» إلى زوجته «ورد» وابنهما «رحيم» في أثناء إقامتها في منزل صديقتها «عزة»، والتي تؤدي دورها الفنانة ندى موسى، وافتعاله مشكلة كبيرة أمام الجيران، وذلك بعد أن أوهمتها ورد أنها تركت ماهر بعد أن خانها مع جارتها، وبهذه الحجة أقامت لديها هي وابنها.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 8

وخلال أحداث الحلقة يحاول المحامي وجيه الشوربجي الحديث معه عن الآثار التي وجدوها في منزله، ولكن استمر في القول بأنه لا يعلم عنها شيء، وهو ما لم يصدقه المحامي والذي يجسد دوره الفنان بيومي فؤاد.

نهاية الحلقة 8 من مسلسل المشوار

وانتهت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 8 بسماع ماهر تسجيل صوتي من «حياة» على هاتف «ورد» تخبرها فيه بخطف آدم، وتظهر خلال التسجيل في حالة انهيار، وتطلب من «ورد» أن تعيد ما أخذته هي وزوجها لتعيد ابنها آدم.

وتفاعل الجمهور مع أحداث مسلسل المشوار الحلقة 8 عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب أحد متابعين محمد رمضان: «‏مسلسل المشوار في كل حلقة… عمل جبار من ‎محمد رمضان ودنيا الشربيني وبقية الممثلين والمخرج وكاتب المسلسل»، بينما علق متابع آخر: «حلقة اليوم فخمة».