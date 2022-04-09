بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني خلال الحلقات الماضية، وتفاعل الجمهور مع أحداث العمل، يبحث قطاع كبير من المشاهدين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن مواعيد عرض مسلسل المشوار الحلقة 8 بطولة محمد رمضان والقنوات الناقلة له، بالإضافة إلى ترقب الأحداث التي من المتوقع أن تشهدها الحلقة الثامنة.

مواعيد عرض مسلسل المشوار الحلقة 8 بطولة محمد رمضان والقنوات الناقلة

وحول مواعيد عرض مسلسل المشوار الحلقة 8 بطولة محمد رمضان والقنوات الناقلة، يعرض المسلسل في الساعة 8:10 مساءً على شاشة قناة DMC، وذلك بشكل حصري، بينما تُعرض الحلقة على شاشة قناة DMC دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً.

مواعيد إعادة المسلسل

أما فيما يخص مواعيد عرض مسلسل المشوار الحلقة 8 بطولة محمد رمضان والقنوات الناقلة في الإعادة، فيكون موعد الإعادة الأولى للحلقة على شاشة قناة DMC في تمام الساعة 2 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:45 مساءً.

كما يُعاد عرض الحلقة عبر شاشة قناة DMC دراما في تمام الساعة 4:30 صباحا، والساعة 10:30 صباحا، فضلا عن عرض الحلقة عبر منصة Watch It الإلكترونية.