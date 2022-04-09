مسلسل المشوار الحلقة 8.. الكشف عن مكان إقامة محمد رمضان

يترقب قطاع كبير من الجمهور أحداث مسلسل المشوار الحلقة 8 بطولة محمد رمضان التي ستعرض اللية على شاشة قناة DMC في الساعة 8:10 مساءً، وعلى شاشة قناة DMC دراما في الساعة 11:15 مساء، بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة الماضية، وظهور عناصر جديدة في العمل مثل ندى موسى وأحمد صفوت.

توقعات مسلسل المشوار الحلقة 8

وفيما يخص توقعات مسلسل المشوار الحلقة 8، فمن المتوقع أن تكشف الحلقة 8 عن مكان ذهاب محمد رمضان بعد افتراقه عن زوجته وابنه وذهابهما للإقامة عند صديقتها عزة، والتي تؤدي دورها الفنانة ندى موسى، إضافة إلى عرض تطورات قضية وجيه الشوربجي، وإمكانية وقوع ورد في مشكلات بسبب إقامتها عند عزة في وجود صديقها شامل.

ملخص أحداث مسلسل المشوار الحلقة 7

وشهد مسلسل المشوار الحلقة 7، القبض على سعيد الذي يجسد دوره الفنان محمود الليثي؛ ليعترف بمكان ماهر، وقيام محمد رمضان بدفن الحقيبة التي تحتوي على الآثار في حديقة الحيوان حتى لا تبقى معه وتسبب له مشكلات.