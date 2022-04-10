باكستات تصوت لـ اختيار رئيس وزراء جديد غدا الاثنين

أعلن «البرلمان الباكستاني»، أنه سيصوت، غدا الاثنين، لاختيار رئيس وزراء جديد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وصوت «مجلس النواب» في برلمان باكستان، مساء أمس السبت، بالموافقة على إقالة رئيس وزراء البلاد عمران خان من منصبه.

«سي إن إن»: «عمران خان» لم ينجح في استكمال فترة ولايته

قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، «عمران خان»، لم ينجح في استكمال فترة ولايته التي كان من المقرر أن تنتهي في صيف العام المقبل 2023.

تمكنت المعارضة من الحصول على 174 صوتا في «مجلس النواب»، المؤلف من 342 عضوا، لدعم اقتراح سحب الثقة من خان، فيما لم يحضر عملية الاقتراع سوى عدد قليل من النواب من حزب خان الحاكم.

وأعلن رئيس المجلس الأدنى بـ«برلمان باكستان»، استقالته من منصبه، فيما جاء تصوت البرلمان، أمس السبت، لصالح سحب الثقة من رئيس وزراء البلاد عمران خان، بعد محاولتين فشل فيهما في تحقيق هذا الهدف.

وقالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إنه من المفترض أن يتم إجراء جلسة لـ البرلمان الباكستاني، اليوم الأحد، ترشح فيها الكتل الكبرى «تحالف المعارضة سابقا»، وحزب الإنصاف الذي يقوده خان، مرشحا لمنصب رئيس الوزراء.

«شبهاز شريف» المرشح الأبرز لتولي منصب الوزراء

وأضافت «سكاي نيوز»، أنه يلزم المرشح الفائز الحصول على دعم 172 من نواب البرلمان، فيما قالت مصادر باكستانية لـ الموقع الإخباري، إن زعيم المعارضة، رئيس حزب «الرابطة الإسلامية» الباكستانية شبهاز شريف، الذي قاد إسقاط خان، هو المرشح الأبرز لتولي منصب الوزراء