الوضع في باكستان: توجيه إلى المطارات بمنع أي مسؤول من مغادرة البلاد

يشهد الوضع في باكستان تطورات متلاحقة خلال الساعات الماضية، حيث أعلنت حالة من الاستنفار في المطارات، لمنع أي مسؤول من مغادرة البلاد، قبيل نجاح البرلمان في عزل عمران خان رئيس الوزراء كأول رئيس وزراء باكستاني تحجب عنه الثقة، وسط اتهامات له بالفشل في محاربة الفساد ووضع خطط لإنعاش الاقتصاد في البلاد، بينما اتهم هو خصومه بالتواطؤ مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ونجحت المعارضة الباكستانية، مساء اليوم، في جمع الأصوات اللازمة لعزل عمران خان عبر تصويت لحجب الثقة عنه، في بلد لم يكمل فيه أي رئيس وزراء ولايته، لكن خان الأول الذي يعزل عبر آلية حجب الثقة.

الوضع في باكستان وأسباب رفع حالة التأهب في المطارات

وضمن تطورات الوضع في باكستان، أصدرت وكالة التحقيقات الفيدرالية في باكستان تنبيها إلى جميع المطارات في البلاد بأنه لن يغادر أي مسؤول حكومي البلاد دون الحصول على رابط شهادة عدم الممانعة المعتمد، وفق ما نقل موقع ذي ريبابليك وورلد.

وقال الموقع إن القرار يأتي لتضيق الخناق عل بعض الذين تطالهم اتهامات فساد من مغادرة البلاد، حيث تم منع أي مسؤول حكومي من مغادرة البلاد وأن هناك أمر صريح بإنزاله على الفور من أي طائرة يتوجه لها.

تفاصيل حجب البرلمان الثقة عن عمران خان

وخلال الفترة الأخيرة فقد عمران خان أغلبيته في البرلمان الباكستاني، لكنه أكد أنه لن يستقيل من منصبه، إلى أن عقدت جلسة اليوم، والتي أرجأت لعدة مرات، واستطاعت المعارضة أن تحشد 174 صوتًا كانت كفيلة لحجب الثقة عنه.

عمران خان الذي عرف بمواقفه المعارضة لسياسات وتدخلات الولايات المتحدة الأمريكية في الشأن الباكستاني اتهم خصومه بموالاة واشنطن، لكن معارضيه يرون أنه فشل في تحقيق أي نهوض اقتصادي للبلاد، كما اتهم لاعب الكريكت السابق بالإخفاق في محاربة الفساد.

ونفى أيضًا عمران خان شائعات تردد على نطاق واسع بأنه كان يخطط للإطاحة بقائد الجيش ومدير الاستخبارات الباكستانية، حيث يحتل الجيش مكانة كبيرة في العملية السياسية بهذا البلد الآسيوي الذي يمتلك السلاح النووي.