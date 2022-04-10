زعيم المعارضة الباكستانية: بلادنا ستصبح دولة دستورية مرة أخرى

أعلنت المعارضة الباكستانية، أن الحكومة الجديدة لن تنتهج سياسة الانتقام، وستعيد سيادة القانون في الدولة، وقال زعيم المعارضة الموحدة، رئيس حزب «الرابطة الإسلامية»، شهباز شريف، عقب تصويت «الجمعية الوطنية»، مجلس النواب، على حجب الثقة عن رئيس وزراء البلاد عمران خان، إنه من أجل مصلحة الأمة الباكستانية، على المرء أن ينسى مظالم الماضي ويمضي قدما.

وأضاف شريف، أن باكستان ستصبح مرة أخرى دولة دستورية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

زعيم المعارضة الموحدة: باكستان تعمل على أساس الدستور والقانون

وقدم شريف، في كلمته أمام «البرلمان الباكستاني» عقب عزل خان، الشكر للجميع على تضحياتهم، موضحا أن بلاده تعمل على أساس الدستور والقانون. وأعرب زعيم حزب «الرابطة الإسلامية» عن أمله في أن يدفع التحالف الذي يقوده البلاد نحو التقدم.

«شريف»: نريد مداواة جراح الأمة الباكستانية

وأضاف شريف، «نريد مداواة جراح الأمة، ولن نرسل أبرياء إلى السجون»، وأشار زعيم المعارضة الموحدة، إلى أن القانون سيأخذ مجراه من دون تدخل.

وشهباز شريف هو شقيق رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، ويتزعم المعارضة في برلمان بلاده منذ أغسطس 2018، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان «برلمان باكستان»، صوت مساء أمس السبت، لصالح حجب الثقة عن عمران خان، وصوت 172 نائبا، لصالح عزل رئيس الوزراء الباكستاني، فيما قال مشرعون معارضون ومحللون إن الحزب الحاكم في البلاد، حاول تأخير التصويت، لكن الأمر لم يتم، فتم التصويت مساء أمس السبت، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الباكستانية، أنها أجرت اختبارا ناجحا لصاروخ «شاهين-3 أرض-أرض» بعيد المدى، وقالت في بيان، إن الهدف من الاختبار هو إعادة اختبار مختلف التصميمات والمعايير الفنية لنظام السلاح.

و«شاهين-3» بإمكانه حمل رؤوس نووية وتقليدية، فيما يصل مدى الصاروخ إلى 2750 كيلومترا.