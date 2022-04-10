يسرا تنصح بمشاهدة فيلم «How lose guy in 10 days».. «لو عاوزة تطفشي عريس»

شهدت الحلقة 8 من مسلسل «أحلام سعيدة»، العديد من الأحداث، كان أبرزها محاولة «شيرين» غادة عادل، تطفيش العريس الذي رشحته لها شقيقتها، وخلال تواجدها عند «ديدي هانم» يسرا، نصحتها بمشاهدة فيلم «How lose guy in 10 days»، أي كيف تخسرين رجلا في 10أيام؟ لتستطيع تطفيش العريس.

نستعرض خلال السطور التالية، قصة الفيلم:

الفيلم الأجنبي «كيف تخسرين رجلا في 10 أيام»، تم عرضه في السينمات الأمريكية عام 2003، وينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية، بطولة كيت هدسون، ماثيو ماكونهي، آدم جولدبرج، بيبي نويورث، إخراج دونالد بيتري.

قصة فيلم كيف تخسرين رجلا في 10 أيام؟

أحداث الفيلم تدور حول «أندي»، التي تعمل صحفية في مجلة تختص بعمل المرأة، وشعرت بالملل من الكتابات عن المرأة، وارادت أن تنقل لقسم الاقتصاد والسياسة، وافق رئيس التحرير، لكن بشرط أن تثبت نفسها، وتقدم مقالا جيدا، وبالفعل واقفت، وكتبت مقال بعنوان «كيف تخسرين رجل في 10 أيام»، وفي تلك الفترة تقرر الارتباط برجل، وترتكب الأخطاء التي تقع فيها معظم النساء، حتى تدفع الرجل إلى هجرها بعد 10 أيام.

ومن ناحية أخرى، نجد «بنجامين باري»، الذي يعمل في مجال الإعلان، والذي وقع رهان لفوز بصفقة وشرطها أن يختار امرأة لمدة 10 أيام.

ويتقابل أندي وبنجامين، لتنفيذ خطتهما دون علم كل واحد بما يفكر به الآخر، وتبدأ «أندي»، في فعل أشياء تثير غضب «بنجامين»، مثل حصولها على جزء من شقته، ووضع أغراضها فيها.

وتدعوه لمشاهدة مباراة لكرة السلة، وقبل بداية المباراة، تخبره أنها تريد منه إحضار مشروب لها، ويفوته مشاهدة المباراة، كما حصلت علة نسخة من مفتاح شقته، وعندما تعلم بتواجده هو وأصدقائه داخل الشقة، تدخل بشكل مفاجئ وتفسد عليهم جلستهم.

ورغم كل هذه الكواليس، إلا أنها تنشأ بينهما قصة حب حقيقية، ووقتها تحاول «أندي» الاعتذار عن المقال، ومن الناحية الأخري يحاول «بنجامين» الاعتذار عن رهان الصفقة، لكن يتم اكتشاف حقيقة كل منهما للآخر وينفصلان.

وتكتب «أندي» المقال، وتعلن خلاله حبها لـ«بنجامين»، وبالفعل يقرأ المقال ويعود لها.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

يشارك في بطولة مسلسل أحلام سعيدة، يسرا، شيماء سيف، غادة عادل، مي كساب، إدوارد، تامر هجرس، انتصار، نبيل نور الدين، عماد رشاد، وتاليف الكاتبة هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.