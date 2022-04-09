مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 8.. اتهام شقيق يسرا بالقتل

تطورات جديدة شهدتها أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 8، بتصاعد الأزمات بين كل من ديدي هانم التي تلعب دورها يسرا، وشقيقها صالح ويجسد دوره عماد رشاد.

ملخص مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 8

وتطورت المشاكل بين كل من ديدي وشقيقها صالح، بعدما استدعت النيابة الأولى لمواجهتها بشقيقها، وفتح قضية اتهام الأخير بقتل جاره قبل أعوام.

واعترفت ديدي ضد شقيقها بأنه بالفعل حرض أحد الأشخاص قبل أعوام للتخلص من جاره وقتله باستخدام آلة حادة، وذلك طمعا في الحصول على أرضه.

وبعد أقوال ديدي هانم انفعل عليها شقيقها، وأصدرت النيابة قرارا بتجديد حبسه على ذمة التحقيقات، متهما في جريمة قتل، لحين الوصول إلى دليل إدانته.

قصة مسلسل أحلام سعيدة

وتدور أحداث مسلسل أحلام سعيدة في قالب اجتماعي كوميدي، حول ثلاث سيدات تجمعهن الصدفة في إحدى جلسات العلاج النفسي، ومن ثم يصبحن أصدقاء بمرور الوقت، ويتعرضن لمواقف وأزمات حرجة، حيث تحاول كل منهن مساعدة الآخريات في حلها، والمسلسل من تأليف الكاتبة هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج العدل جروب.