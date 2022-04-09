مي كساب تتراجع عن الطلاق من زوجها في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 8

شهدت أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 8 تطورات مشوقة، بدأت بذهاب حازم والذي يلعب دوره الفنان نور محمود، لزوجته ليلى وتجسد دورها مي كساب، وذلك لمحاولة كسب رضاها ومصالحتها بعد أن اكتشفت خيانته لها.

مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 8

وتوالت المشاهد برفض ليلى مسامحة زوجها حازم، ومن ثم أصرت على قرار طلاقها منه، إلا أن الأخير رفض الأمر نظرا لحبه وتمسكه الشديد بها.

وفي أحداث الحلقة 8 من مسلسل أحلام سعيدة اجتمع كل من ليلى وشيرين وتلعب دورها غادة عادل، وديدي هانم وتجسد شخصيتها يسرا، وخادمتها صدفة التي تقدم شخصيتها الفنانة شيماء سيف، وذلك في جلسة صفا.

وخلال تلك المقابلة تحدثت صدفة إلى ليلى، وقدمت لها النصح بالتراجع عن قرار طلاقها من زوجها حازم، ومحاولة إصلاح الأمور بينهما، وهو ما اقتنعت به ليلى، ومن ثم تراجعت عن قرارها بالطلاق.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

ويشارك في بطولة العمل كل من، يسرا، شيماء سيف، غادة عادل، مي كساب، إدوارد، تامر هجرس، انتصار، نبيل نور الدين، عماد رشاد، وتاليف الكاتبة هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.