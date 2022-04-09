فريق عمل مسلسل أحلام سعيدة يوقف التصوير للصلاة: عايزين ربنا يكرمنا

يواصل فريق عمل مسلسل أحلام سعيدة التصوير، والذي يذاع ضمن السباق الرمضاني لهذا العام، وذلك علي شاشة قناة أون.

وحصلت «الوطن» على صورة من داخل كواليس مسلسل أحلام سعيدة، وأكد مصدر خاص، أن فريق العمل يوقف التصوير كل يوم لأداء فريضة الصلاة، ويستكمل العمل بعد ذلك.

كواليس توقف التصوير

وأضاف المصدر أن جميع أفراد فريق العمل يحرصون علي أداء فريصة الصلاة، معبرًا بقوله: "ربنا هيكرمنا إزاي لو سبنا الصلاة».

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

ويشارك في بطولة المسلسل كلا من يسرا، ومي كساب، وشيماء سيف، وغادة عادل، وانتصار، وتامر هجرس، ونور محمود، ونبيل نور الدين، وهشام إسماعيل، ووأوتاكا، وملك بدوي، والمسلسل من كتابة هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج العدل جروب.

ويعرض مسلسل أحلام سعيدة على شاشة قناة أون يوميًا في تمام الساعة 8:25 مساءً، أما الإعادة تأتي في تمام الساعة 5:30 صباحًا.