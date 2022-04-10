كوارث حول العالم: زلزال يضرب إندونيسيا.. وارتفاع ضحايا أمطار الإكوادور

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة كوارث، منها الزلزال الذي ضرب إندونيسيا، فجر اليوم الأحد، دون ورود معلومات عن خسائر أو دمار، فيما ارتفعت حصيلة الأمطار الغزيرة التي ضربت الإكوادور على مدى 6 أشهر إلى 57 قتيلا و110 جرحى.

وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن مركز الهزة الأرضية التي ضربت إندونيسيا، وقعت على بعد 118 كيلومترا من قرية «أبيبورا» بجزيرة غينيا الجديدة، كما وقعت على عمق 49 كيلومترا.

وفي الإكوادور، ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد على مدى نصف عام في جميع البلاد إلى 57 قتيلا و110 جرحى.

أضرار في أكثر من مليون فدان من الأراضي الزراعية جراء الأمطار

وتضرر أكثر من مليون فدان من الأراضي الزراعية «13479.61 فدان»، فضلا عن 7176 مبنى، جراء الأمطار، فيما تعرض نحو 31 ألف شخص لخسائر وأضرار.

تحطم طائرة خفيفة ذات المقعدين في منطقة مستنقعات بـ«لوهينيك» الفرنسية

في فرنسا، تحطمت طائرة خفيفة ذات المقعدين، في منطقة مستنقعات بـ «لوهينيك»، ما أسفر عن مقتل الطيار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتولت راكبة، كانت على متن الطائرة قيادة الطائرة السياحية التابعة لشركة «دراجون فلاي» عندما فقد الطيار وعيه «66 عاما»، جراء إصابته بنوبة قلبية ومنعت اصطدام الطائرة بالمباني السكنية.

وفي العراق، ألقت السلطات الأمنية، القبض على مخمور حاول حرق ردهة جناح خاص بمستشفى بعاصمة البلاد «بغداد»، فيما صدور قراري حكم غيابيين بالسجن 7 سنوات بحق مسؤولين، بينهم المحافظ الأسبق بتهمة إهدار المال العام «8 مليار دينار عراقي»، في محافظة «نينوى» الواقعة في شمالي العراق.