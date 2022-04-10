زلزال يضرب ساحل «فانواتو».. وانهيار جزء من فندق بجزيرة إسبانية (صور وفيديو)

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة كوارث، منها الزلزال الذي ضرب ساحل «دولة فانواتو» الواقعة في المحيط الهادئ، دون الإعلان عن وقوع أضرار، فيما شهدت إسبانيا إصابة شخصين اثنيين، جراء سقوط جزء من فندق شمالي جزيرة مايوركا.

الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات عن مستوى سطح الأرض

وضرب زلزال عنيف بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، ساحل «فانواتو» الواقعة في المحيط الهادئ، وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن الزلزال وقع على بعد 65 كيلومترا جنوب غربي مقاطعة مالامبا، موضحة أن مركز الهزة الأرضية وقع على عمق 10 كيلومترات عن مستوى سطح الأرض.

ولم ترد معلومات حول وقوع ضحايا ودمار، كما لم يتم الإعلان عن خطر حدوث موجات المد العاتية المعروفة باسم «تسونامي» جراء الزلزال، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي إسبانيا، أصيب موظفان يعملان في فندق، بجروح خطيرة أحدهما رجل يبلغ من العمر «59 عاما» والأخرى امرأة «57 عاماً» على إثر سقوط جزء من فندق «بلو سي بيسيس» ذو الثلاث نجوم بـ«بورت دا الكوديا» شمالي جزيرة مايوركا السياحية.

وأشارت وسائل إعلام إسبانية، إلى انهيارغرفة الرياضة وسقطت على المطابخ بـ الطابق السفلي في الفندق، نحو الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي «03:00 عصرا بتوقيت القاهرة».

تقارير غير مؤكدة: تسرب غاز تسبب في الانهيار

وتم نقل نزلاء الفندق، البالغ عددهم حوالي 325 نزيل، من بينهم سياح بريطانيون، إلى مكان إقامة آخر، فيما قالت صحيفة «ذا صن» البريطانية، إن المرأة ظلت محاصرة تحت الأنقاض لأكثر من ساعة بعد سقوط صالة الألعاب الرياضية بالفندق، وأصيبت بعدة إصابات في الوجه، فيما أصيب الرجل ، بجروح في الرأس.

بدورها، أشارت تقارير غير مؤكدة إلى أن تسرب غاز تسبب في الانهيار.

وفي نيوزيلندا، عثر عمال مصنع لرقائق البطاطس على قنبلة يدوية تدريبية تعود للحرب العالمية الثانية، بين البطاطس في طريقها للتقطيع في مصنع «مستر شيبس» بـ إيست تاماكي، إحدى ضواحي أوكلاند.